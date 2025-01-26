למרות היום הקדוש שמאז קום המדינה היה יום מאחד בו המחלוקות נותרו בצד, עשרות מפגינים הגיעו לתפילה ההמונית בתל אביב והפריעו להתנהלות התפילה בשל מחיצות שהוצבו בשטח קטן של התפילה | המשטרה והעירייהלא התערבו | עימותים נרשמו במוקדים נוספים בעיר תל אביב | חולדאי העניק גיבוי למוחים (אקטואלי)
עשרות צעירים ערבים רעולי פנים התפרעו הבוקר (ראשון) בהר הבית בזמן שמבקרים החלו לעלות אל ההר. המתפרעים יידו אבנים וזיקוקים ופוזרו על ידי שוטרי יס"מ. במהלך העימותים נפצעו שני שוטרי מג"ב באורח קל. המשטרה עצרה 24 מתפרעים בחשד להפרות סדר. ההר נסגר למבקרים (חדשות, בארץ)
בשל 'יום הנכבה' הפלסטיני: עשרות פלסטינים התעמתו עם שוטרים באיזור שער שכם בעיר העתיקה בי-ם. במהלך המהומות, מתפללים שעשו את דרכם לכותל הותקפו באבנים, מתפלל, ושלושה שוטרים נפצעו. בנוסף, המשטרה עצרה 25 מתפרעים, שיובאו מחר להארכת מעצר בבית משפט (חדשות, בארץ)
בראיון שמתפרסם לכבוד חנוכה במגזין "קהילות" עם הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק ואחד המועמדים המובילים לרבנות ירושלים מתייחס הרב להפגנות השבת, ומוחה כנגד המתפרעים, זורקי האבנים והקוראים קריאות נאצה. בכתבה: ציטוטים נבחרים (חדשות חרדים)