כותרות היום בכיכר מתיחות שיא מול איראן | תיעוד נדיר: הקומנדו הבריטי משתלט על מכלית רוסית • צפו צה"ל תקף ממוקד בדאחייה, כוננות שיא מול איראן | הרמטכ"ל בפיקוד צפון: "הפעולה בבופור חיונית" | כתבי אישום על התפרעות בבית השופט סולברג | טיפול ניסיוני לא חוקי ב"מעייני הישועה" | מרדף בדרום: נהג ללא רישיון התרסק ונעצר | קומנדו בריטי השתלט על מכלית רוסית | טראמפ חגג 80 בקרבות UFC בבית הלבן | וכמו תמיד התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:10