"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
מתיחות שיא מול איראן | תיעוד נדיר: הקומנדו הבריטי משתלט על מכלית רוסית • צפו
צה"ל תקף ממוקד בדאחייה, כוננות שיא מול איראן | הרמטכ"ל בפיקוד צפון: "הפעולה בבופור חיונית" | כתבי אישום על התפרעות בבית השופט סולברג | טיפול ניסיוני לא חוקי ב"מעייני הישועה" | מרדף בדרום: נהג ללא רישיון התרסק ונעצר | קומנדו בריטי השתלט על מכלית רוסית | טראמפ חגג 80 בקרבות UFC בבית הלבן | וכמו תמיד התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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