מלחמה פתוחה פרצה בין עיריית בני ברק לצמרת משרד התחבורה סביב קווי התחבורה הציבורית בעיר. בהודעה חריפה שהגיעה לידי 'כיכר השבת', תוקפים גורמים בכירים בעירייה בצורה חסרת תקדים את המשרד: "צבועים, מטיחים האשמות שווא ומתעמרים בנוסעים".

המתיחות הגיעה לשיאה לאחר שבעיריית בני ברק הודפו את טענות משרד התחבורה והציגו כתב אישום חריף בשלושה סעיפים מרכזיים, תוך שהם מפנים אצבע מאשימה לעבר גורמים ספציפיים במשרד.

כתב האישום של העירייה: "עובדות מול שקרים וספינים"

בסעיף הראשון, העירייה מתייחסת לסוגיית התחנה המרכזית. בניגוד מוחלט לטענת המשרד, עיריית בני ברק מקדמת כבר שנים תוכנית להקמת תחנה מרכזית מודרנית באזור רחוב הרב כהנמן, סמוך לכניסה לעיר ליד מפעל קוקה-קולה. אולם מי שבולם, מעכב ומונע את הקמתה בפועל מזה כחמש שנים הם דווקא חברת נת"ע - הכפופה למשרד - ומשרד התחבורה עצמו, שמגישים התנגדויות לתוכניות המוכנות ומסכלים את המהלך.

בסעיף השני, העירייה מתייחסת לתקציב גשר הרב לנדא. הניסיון לנכס את בניית הגשר ל"אדיבותו" של משרד התחבורה הוא זריית חול בעיניים, כך לטענת העירייה. הגשר, בדומה לכל פרויקט לאומי בארץ, נבנה כציר גישה מחויב המציאות עבור שכונה חדשה בת אלפי יחידות דיור. מעבר לכך, העירייה מדייקת: עלות הגשר עומדת על 260 מיליון שקלים, ולא "מיליארד שקל" כפי שנטען במשרד - דמגוגיה חסרת בסיס.

הסעיף השלישי עוסק בפרויקט הנת"צים והרחבת הכבישים. העירייה פנתה שוב ושוב בנושא למשרד התחבורה, וביקשה לקיים פגישות עבודה מקצועיות כדי לקדם נתיבי העדפה ולקבל את התקציבים המיועדים לכך. כל הבקשות הללו נענו בשלילה מצד המשרד. במקום להעמיס מאות אוטובוסים בכל יום על הכבישים הפנימיים והצפופים ביותר בארץ, ישנם כעת צירים מוכנים, פנויים ומשודרגים - כדוגמת רחוב חזון איש - שעומדים ריקים רק בשל החלטה שרירותית ואטומה של המשרד המונעת את החזרת הקווים לשם.

האצבע המאשימה: "עסקנים חרדים שחוטאים לתפקידם"

בעירייה מפנים אצבע מאשימה ישירה ומסומנת לעבר גורמים ספציפיים במשרד: "כואב ומקומם לראות עסקנים חרדים מסוימים, המוצבים במשרד התחבורה ואמורים לייצג בראש ובראשונה את האינטרסים ואת המצוקות של הציבור החרדי, כשהם חוטאים לחלוטין לתפקידם ומנסים להגן בכל מחיר על עמדת המשרד - גם כשהיא מבוססת על טענות שקריות ומנותקות מהאמת".

משרד התחבורה בתגובה: "העירייה ביקשה לשנות"

מנגד, במשרד התחבורה מציגים גרסה הפוכה לחלוטין ומבהירים כי הם מנהלים שיח שוטף ומקצועי עם העירייה בכל נושא, כולל לגבי אתגר גודש קווי התחבורה הציבורית בעיר.

לדבריהם: "לאחר סיום עבודות התשתית שביצעה העירייה ברחוב חזון איש, בקשה העירייה שלא להחזיר את כלל השירות לציר זה, בשל הגודש המשמעותי, ולהותיר את תנועת חלק מהקוים בצירים חלופיים. העירייה הגישה תוכנית שכללה חלוקה של קווים נבחרים שיעברו בצירים שונים בעיר. כמות הקוים הגדולה שבקשה העירייה לשנות חייבה בחינה מעמיקה וזהירה כדי להבטיח שלא תיווצר פגיעה בנוסעים".

במשרד מעדכנים כי התוכנית נבחנה על ידי הגורמים המקצועיים והוגשו לעיריה הערות שכללו היבטים בעייתיים של קוים שתדירותם משולבת והוצע להעבירם בצירים שונים, והערות אודות המדדים המקצועיים הנדרשים לצורך ההחלטה.

פתרון חלקי: שישה קווים יחזרו ביולי

במשרד מעדכנים כי בסיומה של סדרת דיונים הוחלט להחזיר בשלב ראשון שישה קווים שלגביהם קיימת הסכמה. הקווים יחזרו לרחוב חזון איש בתחילת חודש יולי, פרק הזמן הנדרש על מנת לאפשר להעביר את ההנחיה למפעילי התחבורה הציבורית, להטמיע את שינוי המסלול במערכת הרישוי, לבצע שילוט תחנות ולייצר תהליך הסברה לנוסעים.

במשרד מדגישים: "נמשיך לעבוד עם עיריית בני ברק באופן מקצועי לטובת משתמשי התחבורה הציבורית ולשיפור זמני הנסיעה מתוך אחריות ומחויבות".

"שעה שלמה תתבזבז בתוך בני ברק"

גורמים במשרד התחבורה שנחשפו לטענות החריפות של העירייה אומרים בשיחה ל'כיכר השבת': "גם אם הקווים יחזרו בתחילת חודש יולי לרחוב חזון איש, עדיין אנחנו דורשים להקים תחנה מרכזית בעיר. לא ייתכן שלנסיעה לירושלים ייקח שעה, ועוד שעה שלמה תתבזבז רק בתוך בני ברק. לא הגיוני שבגלל שאין נתיבים לתחבורה ציבורית ואין תחנה מרכזית ומסופים בתוך העיר - הנוסעים יסבלו".

התערבות מנכ"ל משרד התחבורה

יחד עם זאת, ל'כיכר השבת' נודע כי בעקבות הפרסום והצפת הנושא, מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן הנחה באופן מיידי את ראש הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, עידן מועלם, להיפגש בדחיפות עם מנכ"ל עיריית בני ברק כדי לסייע בקידום הפתרונות התחבורתיים.

זאת למרות שבמשרד מדגישים כי העירייה מקבלת "כמויות אדירות של תקציבים ותחבורה ציבורית". נותר לראות אם הפגישה הדחופה תצליח לגשר על הפער העמוק בין הצדדים ולהביא לפתרון מקיף למצוקת התחבורה הציבורית בעיר התורה.