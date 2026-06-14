משנים את החוקים: המהלך המסעיר של קבוצת שדכנים ושדכניות בחב"ד

קבוצה של מספר שדכנים ושדכניות בחב"ד (אחת משכה מאז את חתימתה) פרסמו בסוף השבוע מכתב שעורר סערה בחסידות, ובו קראו לשלם לשדכנים סכום סמלי עבור כל פגישת שידוך שלא הבשילה לכדי סגירה.

לדבריהם, במכתב שעליו חתומים תשעה שדכנים ושדכניות, בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בתחום השידוכין. בעוד שבעבר חלק ניכר מההיכרות והבירורים נעשו באופן טבעי בתוך הקהילות והמשפחות, כיום שידוך דורש פעמים רבות השקעה מרובה מצד השדכן: בירורים, התאמות, שיחות עם ההורים והמשודכים, ליווי ההצעה, תיאום פגישות, ועבודה ממושכת סביב כל הצעה גם כאשר לבסוף היא אינה מגיעה לידי גמר טוב.

הם המשיכו כי "לאור זאת, ולאחר התייעצות בין מספר שדכנים, הוחלט לאמץ סטנדרט עבודה חדש: שכר שדכנות מלא ישולם כמקובל רק כאשר השידוך נסגר בשעה טובה ומוצלחת, אולם עבור פגישות שהתקיימו ולא הובילו לשידוך - ישלם כל צד סכום סמלי של 100 שקלים עבור כל פגישה".

לדברי השדכנים, אין מדובר בשינוי שנועד להכביד על המשפחות, אלא בצעד שנועד לאפשר את המשך העיסוק המסור והאחראי במלאכת הקודש של הקמת בתים נאמנים בישראל, מתוך הערכה לזמן, לעמל ולליווי המושקעים בכל הצעה.

בסיום המכתב מביעים החותמים תקווה כי המהלך יתקבל בהבנה ובשיתוף פעולה, ויסייע להגביר את האחריות והסדר בתחום החשוב כל כך.

המכתב עורר דיונים נוקבים בחסידות, ותגובות סוערות רבות. מאז פרסום המכתב הספיקה אחת השדכניות לחזור בה, והודיעה כי לא תגבה דמי תשלום עבור כל פגישה בנפרד. האם המהלך החדש והתקדימי יצליח? ימים יגידו.