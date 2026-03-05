ארבע שנים חלפו מאז אותו יום שישי מר ונמהר בפורים דפרזים, בו נתייתם עולם התורה עם הסתלקותו של שר התורה, הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל. השנה, צוין יום ההילולא בצל המתיחות הביטחונית המורגשת היטב ברחבי הארץ וגם בעיר התורה והחסידות בני ברק.

החל משעות הבוקר המוקדמות של יום ט"ו באדר, נצפתה תנועה ערה בבית החיים 'זכרון מאיר'. למרות האזעקות שנשמעו באזור והצורך לרדת למרחבים מוגנים, ההמונים לא ויתרו על ההזדמנות לשפוך שיח על הציון הקדוש ביום המסוגל לישועה.

בשעות הצהריים נערך מעמד תפילה מיוחד במעמד בנו הגרי"ש קנייבסקי ומאות מתפללים.

רבים שעלו לפקוד את הציון, אמרו פרק צ"א בתהילים – "יושב בסתר עליון" נוכח המצב השורר בארה"ק, והעתירו בבכי ובתחנונים להגנת עם ישראל מפני צורריו, כשהם מזכירים את כוח התורה וההתמדה הבלתי נתפסת של בעל ההילולא, שהיה למגן ולמחסה לדור כולו בחיי חיותו.

הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה ורבה של רמת אלחנן, שגם הגיע לשאת תפילה יחד עם שאר רבני המשפחה הדגולה, נשא דברי הספד קצרים, בדבריו, שרטט הגר"י קווים לדמותו הפלאית של שר התורה ושיתף בסיפור מדהים הממחיש את הקשר הישיר בין עמל התורה להשגחה הפרטית לה זכה.

הגר"י סיפר על העת בה שקד ר' חיים על חיבור ספרו 'קרני חגבים'. בעודו מתעמק בהלכות הכשרות הסבוכות של החגבים, נתקל בקושי להבין פרט מסוים בצורתו הפיזית של החגב. פתאום, סיפר הגר"י, הופיע חגב על חלון ביתו של ר' חיים, בדיוק ברגע הנכון, כדי שיוכל לראות בעיניו את כל מה שצריך להבנת הסוגיה.

הגר"י זילברשטיין המשיך ושיתף בתגובתו ההיסטורית של חמיו, פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל: כשסיפרתי את הדבר למורי חמי הגרי"ש אלישיב, הוא הזדעזע עמוקות. הוא אמר: 'זה קורה רק לראשונים! מי זוכה לזה בדורנו?'. זוהי העוצמה של מי שתורתו אומנותו באמת, שכל הבריאה כולה מתגייסת כדי לסייע לו בלימודו".