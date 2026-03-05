מגדל של אור המגנט של מגדל העמק | פורים של אהבה אצל הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן ממצהלות קריאת המגילה ברוב עם, דרך ברכות חמות ללוחמים בחזית ועד לריקודים סוערים עם היתומים והתלמידים – פורים במחיצתו של רבה של מגדל העמק, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, הוא שיעור חי ב"קיבלו וקיימו" (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:54