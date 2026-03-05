הצלם ארי קופרשטוק מגיש גלריה עוצמתית ומרגשת של רגעי השיא מחגיגות שושן פורים בעיר הקודש ירושלים | מהאש שבערה בשטיבל המרכזי של ברסלב, דרך טיש משתה היין אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר ועד לאווירה הייחודית בשטיבלעך 'הר צבי' | תיכנסו ותחוו את הקדושה (חרדים)
ח"כ מ'יש עתיד' עורר סערה בוועדת הכספים, כשדרש לדחות את אישור סעיף 49 לעמותות בטענה שרובן "מוסדות דת ואברכים" • ח"כ אורי מקלב, יו״ר סיעת יהדות התורה וחבר ועדת הכספים לא נותר חייב וחשף את הטעויות בנתונים: "העמותות האלה נמצאות בחזית החסד בזמן שהמדינה זקוקה להן" | זה מה שקרה לבסוף (חדשות מלחמה)
'מלבושי כבוד'; סבסוד משמעותי וחסר תקדים לקראת חג הפסח הבעל"ט יחולק לעמלי התורה בארה"ק - האברכים ובני משפחותיהם יחי' ותלמידי הישיבות הק' עבור כובע וחליפה לאברך ולתלמיד, הלבשה והנעלת ילדים, ותכשיט לנשים ובנות | בשורה של רווחה ותמיכה דוקא בעת הזו בה מבקשים להצר לעמלי התורה | הנהלות ונציגי הישיבות והכוללים מתבקשים לפנות ולהעביר את הפרטים הנדרשים בהקדם ולא יאוחר מיום ב' כ"ז אדר תשפ"ו (חרדים)
מבעד לעדשה של אלעזר פינשטיין: תיעוד עוצמתי מהיום הנשגב בבירה • מהריקודים הסוערים בהיכל של 'תולדות אברהם יצחק' ועד ליהודים השמחים והעולזים שבין החומות • גלריה מרהיבה של אהבת ישראל, עבודת הבורא ושמחת חג שלא שוכחת לרגע את הלב היהודי הפועם • צפו בתיעוד המפעים (חרדים)
מבית המדרש 'בית השם' ועד למעונות גדולי התורה | תיעוד לילי מיוחד מרגעים מיוחדים של ליל הפורים בעיר התורה והחסידות • הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בהוגה דאורייתא עם נכדו וברכות ללומדים • המונים בבית ראש הישיבה הגר"ב דב פוברסקי • ושולחן החג של הגר"נ זכריהו בנשימת מסורת יהדות תימן • צפו בגלריה (חרדים)
בבעקיטשע פרחוני מוזהב עם קטיפה בשרוולים שלא היה מבייש שום אדמו"ר גדול, וחלות ענקיות המפארות את השולחן, קיבל היום הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש מוסדות 'עטרת שלמה', את פני ההמונים שעלו למעונו להתברך ביום הפורים | בין העולים נצפו המוני בחורי ישיבות שזכו להינצל מהכלא ומגזירת הגיוס, המצטופפים בהודיה בצל ראש הישיבה (חרדים)
שוקי לרר מגיש תיעוד מיוחד ממעונותיהם של גדולי הדור הספרדים המאירים את העולם באור תורתם ומתגוררים בעיר הקודש ירושלים • וגם תיעוד אצל אצל הגאון רבי יהודה כהן שנולד על אדמת פרס • גלריה מרהיבה של יין, ברכה והוד יהודי פועם בבירה (חרדים)
בזמן שהטיסות בוטלו וישראלים רבים נתקעו בחו"ל, ישראלים בברלין מצאו נחמה בעשרות קריאות מגילה שנערכו ברחבי העיר מסביב לשעון ובאירוע מיוחד שהוקדש במיוחד עבורם: "היינו אמורים להיות במקלט בארץ, ומצאנו את עצמנו בחיבוק של הקהילה בברלין" (בעולם)
בעוד המוני בית ישראל חוגגים ברחובות ירושלים את יום הפורים, היו מי שבחרו להקדיש את יומם הנשגב למען הכלל | איש החסד פנחס שרף, יחד עם ענק הזמר אהרלה סמט, יצאו למסע של אור בין מחלקות בתי החולים, השניים, יחד מתנדבי ארגון "אח שמח", הקדישו שעות ארוכות כדי להעלות חיוך על פניהם של החולים ובני משפחותיהם | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
תיעוד ססגוני ומרהיב מחגיגות הפורים בצילו של הגאון רבי יהורם יפת| כמיטב המסורת, הופיע הרב כשהוא עוטה את מצנפת וגלימת הלבן המפורסמת של הבבא ברוך, ועורר התרגשות רבה בקרב ההמונים שבאו להתברך | צפו בתיעוד המיוחד (חרדים)
רגעי חרדה נרשמו בבית החולים שערי צדק כאשר אזעקה קטעה את ברית המילה של בנם של הדס ואיתמר. האורחים פונו למרחב הממוגן, ומיד עם סיומה הושלם הטקס המרגש על כרית לזכר לוחם שנפל בעזה, שם הוענק לתינוק השם מיכה יאיר (בארץ, חרדים)
אלפי אנשים מכל רחבי הארץ נוהרים ב'שושן פורים' אל עיר הקודש ירושלים – בירת ישראל, בכדי לחגוג את 'פורים דמוקפות' | את האווירה השוררת ברחובות קשה לתאר במילים, אלפי אנשים מכל גווני הקשת, צועדים ברחובות בתחפושות ססגוניות, עם משלוחי מנות בידיהם, כשברקע נשמעים שירי פורים שמחים • הצלם החב"די דוב בער הכטמן מגיש גלרייה מרהיבה של פורים בירושלים (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, שואלין ודורשין: האם חייבים להפסיק את כל סדרי הלימוד וללמוד רק את הלכות הפסח? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
