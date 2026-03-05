בתנופה אדירה ובפריסה ארצית חסרת תקדים, מסכם ארגון הקירוב 'צהר' - המרכז ליהדות שורשית, מיסודו ובנשיאותו של האדמו"ר מבעלזא, סדרת סמינרים ושבתות עיון שחוללו מהפכה של ממש בקרב מאות המשתתפים. הפעילות, שהתפרסה על פני מספר חזיתות, הוכיחה שוב כי ארגון 'צהר' מצליח לדייק את המענה הרוחני לכל קהל יעד – מנערות בנות ובוגרות תיכונים מערי הפריפריה ועד למשפחות חרדיות המחפשות תוכן רוחני וכלים לחיים ערכיים, ברמה הגבוהה ביותר.

במוקדי הפעילות עמדו שתי שבתות של פרויקט "עוז ותעצומות" המיועד לבנות ובוגרות התיכונים התורניים. המסע החל בסמינר יסודי ומעצים לבוגרות שסיימו את חק לימודם בתיכונים התורניים, מול חופי הכנרת במלון "ציפורי בכנרת", והמשיך שבוע לאחר מכן לבנות שעדיין במסגרות התיכוניים התורניים במלון "בית האלה" המפואר.

מאות הבנות זכו למטען עוצמתי של אמונה לבניית עולם פנימי איתן. נבחרת המרצים, וביניהם הרב זמיר כהן, הרב נתן רוזן, הרב מאיר שוורץ, הרב יוסף פורטל, הרב מאור כהן, הרב משה קינן, הרב אביחי כהן, הרב מרדכי ארם צובה ועוד, פרסו משנה סדורה ביסודות היהדות והאמונה והעניקו כלים מעשיים להתמודדות עם אתגרי התקופה.

"באתי לבדוק ולבחון ויצאתי עם קרבת אלוקים ורוממות נפש קיבלתי הכוונה ורצון כנה להקמת בית של תורה", סיכמה אחת המשתתפות, את השילוב המנצח, שבין אירוח ברמה גבוהה לבין תוכן איכותי וסדנאות מודעות עמוקות, הוסיפה ואמרה "ובמיוחד קיבלתי כוחות ותעצומות מהיחס והאווירה של צוות המדריכות הנפלא של צהר".

במקביל, פעל הארגון בחזית החרדית במסגרת סמינר "צהר לאמת" שנערך במלון 'גלי תמר' באשקלון לציבור חרדי. כאן הושם הדגש על חיבור פנימי עמוק לעבודת ד' מתוך הבנה והכרה ברורה של היסודות האיתנים עליהם חונכנו, מהות השבת, ניסיונות החיים, חוסן הבית היהודי וחינוך הילדים בדורנו. ועוד. ההרצאות נמסרו ע"י גדולי המרצים וביניהם הרב נתן רוזן, הרב פנחס ברייער, הרב אביחי כהן, הרב חיים רייך, ועוד.

במהלך הסמינרים שהיו ברמת אירוח גבוהה, ניתנה הזדמנות ייחודית למשתתפים לשאול שאלות אישיות מכל תחומי החיים ולקבל מענה קצר ותכליתי לעולם המעשה.

הסמינר באשקלון לווה באווירה חמימה במיוחד, כאשר בליל שישי התקיים זיץ מיוחד בשילוב מסרים חשובים עם הרב פנחס ברייער. כניסת השבת והדלקת הנרות לוותה בשירי רגש מרוממים בליווי מוזיקאלי של הקלידן ר' שימי סקלאר ובעל המנגן ר' שוכי גולדשטיין.

רגע בלתי נשכח נרשם במוצאי השבת האחרונה. עם צאת השבת, בעוד הצוות מסכם את הסמינר והמשתתפים מתארגנים להבדלה, פשטה הבשורה על חיסולו של הצורר האיראני חמינאי. התחושה באוויר הייתה של "שבת זכור", והפכה ברגע אחד למעמד של שמחה יהודית פורצת גדר. מעמד ההבדלה הפך לריקודי דבקות ושמחה על מפלתם של שונאי ישראל, כאשר המשתתפים חוגגים את "מחיית עמלק" בשירת "ליהודים הייתה אורה ושמחה". ממש כפי שחוו אבותינו בימי פורים, מה שהעניק חותם של ניצחון והודיה לסוף שבוע שכולו קדושה.

בארגון 'צהר' מסכמים בסיפוק את הפעילות: "הצלחנו לפתוח את שערי הלב לכל המגזרים – מהנערה הצעירה ועד לראש המשפחה. השילוב בין מרגוע לנפש ותוכן לנשמה, הוא הסוד של המהפכה הזו".