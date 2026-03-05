כיכר השבת
מה'שול' ועד לשטיבלעך

אפילו הילדים היו בגילופין | אש קודש בירושלים – שמחת שושן פורים עוצמתית

הצלם ארי קופרשטוק מגיש גלריה עוצמתית ומרגשת של רגעי השיא מחגיגות שושן פורים בעיר הקודש ירושלים | מהאש שבערה בשטיבל המרכזי של ברסלב, דרך טיש משתה היין אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר ועד לאווירה הייחודית בשטיבלעך 'הר צבי' | תיכנסו ותחוו את הקדושה (חרדים)

שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)

ירושלים של שושן פורים לבשה חג, והצלם ארי קופרשטוק היה שם כדי לתפוס את הרגעים שמעבר לחומר. בתיעוד חדש ומרהיב הוא מצליח שוב להפעים את הצופים ולהעביר את תחושת ההתעלות והשמחה היהודית האותנטית כפי שהיא נראית ברחובותיה ובבתי מדרשיה של עיר הקודש.

התחנה הראשונה בתיעוד היא ה"שול" המרכזי של חסידי ברסלב במאה שערים. שם, בין הריקודים הסוערים לשירת ה"דבקות", לכדה המצלמה את הלהבה הפנימית של החסידים. הרגעים שבהם "בערה האש" בבית המדרש מקבלים ביטוי ויזואלי עוצמתי שגורם לצופה להרגיש כאילו הוא נמצא שם, בתוך המעגלים.

משם המשיך קופרשטוק אל מעונו של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר. התיעוד מביא הצצה נדירה ומרגשת לטיש משתה היין, שם נראית דמותו הקורנת של הרב בתוך ענני הקדושה והשמחה של פורים, כשהמוני חסידים ומעריצים מצטופפים סביבו כדי לינוק מאורו של היום.

המסע הוויזואלי לא עוצר שם; המצלמה נדדה גם אל השטיבלעך המפורסם 'הר צבי' ואל מוקדי שמחה נוספים ברחבי העיר, שם נתפסו רגעי הוד של תפילה ושמחה השזורים זה בזה.

צפו בתיעוד המרהיב של ארי קופרשטוק – הקדושה, השמחה והאש הירושלמית

