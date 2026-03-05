כיכר השבת
פרוס הפסח - הושלמה ההיערכות לקראת החלוקה הגדולה

'מלבושי כבוד'; סבסוד משמעותי וחסר תקדים לקראת חג הפסח הבעל"ט יחולק לעמלי התורה בארה"ק - האברכים ובני משפחותיהם יחי' ותלמידי הישיבות הק' עבור כובע וחליפה לאברך ולתלמיד, הלבשה והנעלת ילדים, ותכשיט לנשים ובנות | בשורה של רווחה ותמיכה דוקא בעת הזו בה מבקשים להצר לעמלי התורה | הנהלות ונציגי הישיבות והכוללים מתבקשים לפנות ולהעביר את הפרטים הנדרשים בהקדם ולא יאוחר מיום ב' כ"ז אדר תשפ"ו (חרדים)

הושלמה ההיערכות לקראת החלוקה הגדולה (צילום: AI )

היערכות רבתית רוחשת בשבועות האחרונים באגף רווחה שע"י ועד הישיבות הפועל למענם של יושבי אוהל במשך כל השנה לקראת החלוקה הגדולה של סבסוד מיוחד למלבושי כבוד עבור 'מלכי רבנן' - תלמידי הישיבות הק' ואברכי הכוללים ומשפחותיהם לקראת חג הפסח הבעל"ט.

הסבסוד המשמעותי וחסר תקדים יינתן עבור כובע לתלמיד ואברך ברשת כובעי פוקס. הלבשה חסידית - רשת ברודווי, חליפות - רשת בלאן. ביגוד ילדים - רשת בזאר שטראוס. הנעלת ילדים - רשת נעלי גיל ונעלי רמות. תכשיטים - רשת תכשיק.

סבסוד מיוחד זה למענם של תלמידי הישיבות והאברכים יחי' מתקיים ומתאפשר בהירתמותו של נדיב לב אשר עומד רבות לימינם של עמלי התורה ובתקופה זו בה מבקשים להצר לבני הישיבות יחי' הניף ידו ביתר שאת מתוך כוונה להביא להקלה ורווחה לבתיהם של עמלי התורה.

יצויין, כי מימוש הסבסוד הינו כבר מי"ט באדר, וזאת על מנת שיוכלו עמלי התורה ומשפחותיהם להקדים את זמני הלחץ של ערב החג וכי הרשתות השותפות נערכו מבעוד מאוד לכמויות ולאספקה מלאה וכן לצוותות שירות שיתנו בעז"ה מענה מיטבי.

בפניה למנהלי ונציגי הישיבות והכוללים בימים אלו נמסרו פרטי הסבסוד וההוראות השונות, וע"כ שיש לפנות ולהעביר בהקדם את הפרטים הנדרשים ולא יאוחר מיום ב' כ"ז באדר.

מענה טלפוני בעניין יינתן להנהלות ונציגי הישיבות והכוללים בלבד במספר טלפון 5385340 02. וכן בכתובת מייל: vh5385340@gmail.com

