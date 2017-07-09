'מלבושי כבוד'; סבסוד משמעותי וחסר תקדים לקראת חג הפסח הבעל"ט יחולק לעמלי התורה בארה"ק - האברכים ובני משפחותיהם יחי' ותלמידי הישיבות הק' עבור כובע וחליפה לאברך ולתלמיד, הלבשה והנעלת ילדים, ותכשיט לנשים ובנות | בשורה של רווחה ותמיכה דוקא בעת הזו בה מבקשים להצר לעמלי התורה | הנהלות ונציגי הישיבות והכוללים מתבקשים לפנות ולהעביר את הפרטים הנדרשים בהקדם ולא יאוחר מיום ב' כ"ז אדר תשפ"ו (חרדים)
הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: מלבושי כבוד (יהדות)