חמינאי הוא המן, אבל האם טראמפ הוא המלך אחשוורוש של היום? | צפו

המגיד והדרשן החסידי הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מאלף בעקבות המלחמה מול איראן: האם כל מה שקורה כעת זה מקרה? | הסוד הגדול ביותר של מגילת אסתר והמסר של סיפור המגילה עבורנו כיום (יהדות)

בימים אלה קורה משהו בלתי יאומן. ישראל וארה"ב פועלים יחד במתקפה משותפת על איראן – וחמינאי, המן של דורינו, וכל צמרת שלטון הרשע נהרגו. האם זה מקרה?

המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מאלף לימים אלה: בדיוק ביום הפורים, ממש בשעה שאנחנו קוראים את המגילה – הקדוש ברוך הוא מראה לנו שהוא כאן. שהפאזל שלם. שהשגחה פרטית היא לא רעיון יפה – היא המציאות.

בשיעור זה תגלו את הסוד הגדול ביותר של מגילת אסתר: הנס הגדול לא קרה כשאסתר נכנסה למלך – הוא התחיל שנים קודם, ברגע שנראה כמו חורבן. כך תמיד עובדת ההשגחה הפרטית.

תלמדו איך אסתר המלכה – יתומה, פסיבית, חטופה – הפכה תוך רגע אחד לגיבורה האגדית של עם ישראל. ומה אמר לה מרדכי שחולל את השינוי.

ובעיקר: מה המסר הזה אומר לך, עכשיו, בדיוק בנקודה שבה אתה נמצא בחיים. אל תחמיצו.

