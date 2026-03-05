כיכר השבת
אל תחמיצו

למה הם לעולם לא ינצחו אותנו? סוד הכוח הנצחי של עם ישראל | צפו

מדרש מרתק על הקשר בין חטא העגל לנס פורים מגלה את סוד הישרדות עם ישראל לאורך הדורות | המשפיע הרב אשר פרקש מסביר בשיעור מיוחד לשבת על הכוח הפנימי שיש לכל יהודי. צפו (יהדות)

| צילום: צילום: ללא קרדיט
(צילום: ללא קרדיט)

בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו - ובכל דור ודור הם נכשלים. למה? איך עם ישראל שורד ומנצח כנגד כל הסיכויים?

מדרש מרתק מגלה אמת מרעישה: הקדוש ברוך הוא עצמו אומר להמן "טיפש כמותך - גם אני ניסיתי ולא הצלחתי להשמיד את עם ישראל".

הרב אשר פרקש בשיעור עמוק על הקשר המפתיע בין חטא העגל בפרשת כי תשא לבין נס פורים - שני רגעים שבהם נראה היה שהכל אבוד, ובשניהם התגלתה אותה אמת נצחית: יהודי, בעומק נשמתו, אף פעם לא באמת רוצה להיות רחוק מהקדוש ברוך הוא.

כשמתגלה האמת הזו - אי אפשר לגעת ביהודי.

שיעור שמגלה את הכוח של משה רבינו שהפך מרירות למתיקות, את הקשר בין מרדכי היהודי למשה רבינו, ואת המסר הנצחי שחי מול עינינו בימים אלו ממש.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר