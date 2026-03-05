בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו - ובכל דור ודור הם נכשלים. למה? איך עם ישראל שורד ומנצח כנגד כל הסיכויים?

מדרש מרתק מגלה אמת מרעישה: הקדוש ברוך הוא עצמו אומר להמן "טיפש כמותך - גם אני ניסיתי ולא הצלחתי להשמיד את עם ישראל".

הרב אשר פרקש בשיעור עמוק על הקשר המפתיע בין חטא העגל בפרשת כי תשא לבין נס פורים - שני רגעים שבהם נראה היה שהכל אבוד, ובשניהם התגלתה אותה אמת נצחית: יהודי, בעומק נשמתו, אף פעם לא באמת רוצה להיות רחוק מהקדוש ברוך הוא.

כשמתגלה האמת הזו - אי אפשר לגעת ביהודי.

שיעור שמגלה את הכוח של משה רבינו שהפך מרירות למתיקות, את הקשר בין מרדכי היהודי למשה רבינו, ואת המסר הנצחי שחי מול עינינו בימים אלו ממש.