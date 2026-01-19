כיכר השבת
ברית קודש

 תפארת אבות; הגר"י זילברשטיין חיזק את קהילת 'בית השם' בשמחתו

בבית הכנסת המרכזי 'בית השם' בבני ברק נערכה שמחת ברית המילה לנין הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' וחבר מועצת גדולי התורה | הרב כובד בסנדקאות, ובסיום הברית נשא דברי חיזוק בפני בני הקהילה (חרדים)

שמחת הברית לנין הגר''י זילברשטיין (צילום: שוקי לרר)
