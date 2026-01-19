תפארת אבות; הגר"י זילברשטיין חיזק את קהילת 'בית השם' בשמחתו
בבית הכנסת המרכזי 'בית השם' בבני ברק נערכה שמחת ברית המילה לנין הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' וחבר מועצת גדולי התורה | הרב כובד בסנדקאות, ובסיום הברית נשא דברי חיזוק בפני בני הקהילה (חרדים)
הכתובת שזעקה מהקיר נצבעה בדם: מותם המזעזע של שני הפעוטות בירושלים במעון הפיראטי מעורר זעם אדיר בציבור החרדי | האצבע המאשימה מופנית ליועמ"שית ולמערכת המשפט שדחקו את האברכים לקיר וביטלו את הסבסוד (חדשות)
תקרית חריגה התרחשה במהלך גל המעצרים בערים החרדיות בפרשייה שעליה מוטל צו איסור פרסום | בקרית ספר נעצר בכוחניות אברך שנחשד בטעות בריגול - והותקף קשות לעיני משפחתו: "פוצצו אותו במכות, כל הבטן שלו והפרצוף" | אחרי שהכוחות גילו שמדובר בטעות הם עזבו, והאברך פונה באמבולנס לקבלת טיפול | המשטרה: "התנגד ותקף את השוטרים" (חרדי)
תחת אבטחה כבדה ובכבוד מלכים, חתם הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, מסע חיזוק ששינה את פני הקהילות היהודיות בפלורידה • הביקורים בקהילות היהודיות והכוללים, הקמת בית הדין המרכזי שביצר את חומות הדת, המפגשים עם ראשי הערים ושיעורי הענק לאלפי צעירים • סיקור מיוחד ומקיף (חרדים)
רב הסלבס, מרדכי חסידים, מתארח לריאיון מיוחד עם משה מנס באולפן 'דבר ראשון', וחוזר לשנים האחרונות במחיצתו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצ"ל • הלילות בחדר של הרב, הסיגריות וה'אוכל' למלאכים, הטבק, הקמת המפלגה והקשר ההדוק למרן הגר"ע יוסף זצ"ל | הריאיון המלא (חרדים)
יומיים לפני ההודעה הדרמטית על הדיל שנפתר בין ראש הממשלה נתניהו ובין חבר הכנסת ישראל אייכלר, חתמו הדיינים הבוררים בדיון הסוער שבין דגל התורה ואגודת ישראל על הסכם הרוטציה ושיבוץ הנציגים בכנסת - כי על אייכלר להתפטר לאלתר מתפקידו בכנסת | כיכר השבת חושף לראשונה קטעים מפסק הדין | "הוא היה מתפטר גם בלי הג'וב שקיבל", אומר גורם בכיר (אקטואליה)
ראיון אולפן מיוחד: אדיר ראובן, מנכ"ל קבוצת אדיוס, חושף את פרויקט "ג'וי" בכפר סבא – מתחם מגורים לסטודנטים על קרקע היסטורית של בני עקיבא, המציע ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור ממדד ושכירות מובטחת לשנה. "זה כמו להשקיע בחו"ל, אבל בארץ"
"יושבים בבית סוהר במדינה בשלטון של יהודים בגלל שהם לומדים תורה. אבסורד שלא דמיינו שנגיע אליו כאן בארץ ישראל", אמר חבר הכנסת מאיר פרוש, לאחר שביקר היום את אסירי עולם התורה, היושבים בכלא 10 בעוון לימוד תורה | ח"כ גולדקנופף, הגיע אף הוא לביקור ואמר: "לבנו נשבר לראות בחור בן 19, שסיים את הש"ס פעמיים יושב בכלא צבאי" | צפו (חדשות חרדים)
ראש הישיבה וחבר המועצת הישיש הגאון רבי יצחק הקר, הובהל במוצאי שבת למחלקת טיפול נמרץ בבית החולים תל השומר, בחסדי שמיים, במהלך הלילה חלה התייצבות במצבו | הציבור נקרא להמשיך ולעורר רחמי שמיים לרפואתו (חדשות חרדים)
ראשי 'דגל התורה' וש"ס מעריכים בשיחות סגורות כי חוק הגיוס החדש של ח"כ בועז ביסמוט יעבור בקריאה שניה ושלישית בתוך פחות משבועיים | ח"כ יצחק גולדקנופף יצביע נגד החוק | במידה והחוק אכן יעבור, הסיעות החרדיות צפויות לחזור לממשלה והבחירות צפויות להתקיים בעוד קצת פחות משנה | בכנסת לא בטוחים בהשגת הרוב, נתניהו מתחייב: יהיו 61 אצבעות (חדשות)
ארבעה ימים של סריקות ללא הפסקה, חלוקת הנחל למקטעים, צוללנים, רחפנים ומסוק – עד לרגע השקט והכואב שבו אותרה הגופה בתוך ערוץ הנחל | עדויות מהשטח מתארות חיפושים סיזיפיים בתנאים קשים ושיתוף פעולה חריג בין כלל הגופים עד הרגע האחרון | תיעוד הרגע בו נמשה משה ז"ל מהמים (חדשות)
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': בקשת “דרך שלושת ימים” לא נועדה רק להטעות, אלא בעיקר לחשוף. הקב״ה הוביל מהלך מתוכנן: לאפשר השאלת רכוש, לטעת בפרעה תחושת שליטה ובגידה, לגרור אותו למרדף ולטביעה בים סוף, במידה כנגד מידה. ובעיקר – לגלות את עומק רשעו, שסירב אף לחופשה מינימלית אחרי מאתיים ועשר שנות עבדות, וללמד לדורות שאין פרט בהנהגת ה’ שאינו שקול, מכוון ומחנך (יהדות)
סערה מאחורי הקלעים באגודת ישראל: לאחר ויכוחים פנימיים וניסיון של חסידות בעלז למנוע החלטה חדשה - הוחלט לשלוף את 'הנשק יום הדין' • נוסח תשע"ט חוזר לשולחן: "בלי סנקציות ובלי יעדים - נתנגד בכל תוקף" • צפו בנוסח המלא והדרמטי כפי שמופיע ב'המודיע' (חרדים)
