דמעה תחינה ממעמקים במעמד סגולת רינה של תורה בליל הפורים

יורה רותחת של תפילה ודמעה מתגלגלת במעמד הישועה האדיר וסגולת 'רינה של תורה' למען מצפי הזיווג, תחינה וזעקה לישועת ישראל הנתונים בצרה ובחרדה, במעמד תפילה נורא בראשות מרנן ורבנן שליט"א ובהשתתפות אלפי ישראל, מעמד שהפך ליורה רותחת של תחינה ובכייה בהשתפכות לב ונפש לבוא אל המלך להתחנן לו, בהשתתפות קהל עצום שגדש את היכלות בית המדרש 'בית השם' והרחבת הסמוכות במעגלי שידור בהתאם לכללי הבטיחות והסמיכות למרחבים מוגנים, כאשר גם עזרות הנשים מלאות עד אפס מקום, מעמד שהפך לאחד משיאי ההתעלות והרוממות של סגולת עיצומו של יום לראות בו ניסים וישועות.

כזכור, קודם המעמד בערב יום הפורים שיגר מרן רבינו ראש הישיבה רבי דב לנדו שליט"א מכתב עוז מיוחד אודות יקרת סדר לימוד התורה קודם המעמד וכח התפילה הטמון בו: "כבר נודע בשערים גודל מפעלות הכוללים של 'רינה של תורה' אשר זכו להרבות תורה ונמנים בהם מאות עמלי תורה השקועים בעומק עיונה והרבו עוז חיזוק מיוחד בזמנים שמעטים בהם הלומדים"

וברוממות כח תפילה זו לישועה כתב מרן שליט"א: "ומה גדול השכר של הלומד ומחזיק תורה בעת שרוב העולם מתרפים, וגדולה וחשובה מעלת התפילה לאחר הלימוד בעת הזו"

ואכן, המעמד המיוחד התקיים בראשות מרנן ורבנן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א, הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א והגה"צ רבי יצחק קולדצקי שליט"א, כאשר המעמד בסדר לימוד ג' שעות בשקידה מופלאה על ידי מאות עמלי תורה בעמל תורה מופלא, בכדי לזכות ולהיות שלוחי עמך בית ישראל לבקש ולחלות פני מלך, בכח תורה ועמלה הנלמדת בבית השם בלילות כל ימות השנה, ונלמדת עתה כאן לזכות המוני המחלים והמצפים לישועתם.

לקראת שעת חצות והתקרב עת הרצון, גדש קהל המונים את סביבת בית המדרש 'בית השם' כאשר הכל מבקשים לזכות ולהצטרף לתפילת הרבים בסגולת מופת זו שהיא עדות ומופת לישראל. עם תחילת המעמד עלה הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, לעורר ביראה ובדמעה על גודל קדושת הזמן, בדברים חוצבי להבות אש הנוקבים ויורדים עד חדרי השיתין מול צרתם של ישראל הנתונים בעת צרה כבימי אסתר, צרת הפרט והמוני המצפים לישועה ומאידך גודל סגולת היום וכוח התורה והתפילה ביום הקדוש הזה, בו ניתן לבקש גם בעניינים שקשה לבקש בעדם בכל ימות השנה, כשהוא ביראה וחרדה על מעלת הזמן לפעול ישועה מעל דרך הטבע בכח תפילה ותורה.

בשיאו של המעמד שהתקיים לאחר שעת חצות ליל, עמד קהל האלפים בתחינה ושוועה מופלאה וממיסה כל לב, כאשר ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן עובר לפי התיבה בתחינה שיחון ד' על פליטת ישראל הנמצאת בצר ובמצוק, בבקשה לישועת הכלל והפרט כאשר קהל האלפים עומד בתחינה בסדר 'רינה של תורה' בעיצומו של יום בחינת 'לבוא למלך להתחנן לו' בזכות קדושת היום וכח עמלי התורה המופלגים שע"י 'רינה של תורה' בקיום סגולתם הנודעת כמופת מופלג לרבים וכולה ניסים גלויים הנראים בחוש לאלפי הזוכים לבנות את ביתם, וכפי שהעיד מרן רבינו שר התורה זצללה"ה שהפליג בקדושת המעמד ועמד בראשו עד סוף ימיו.

בבכייה ותחינה כביום הכיפורים, ניגש הרה"צ רבי אלימלך בידרמן לפני התיבה לסדר י"ג מידות, כשהוא פותח את ארון הקודש בשוועה נוראה נוכח צרתם של ישראל, כאשר בקהל נשמעים קולות בכי ממעמקי לב, שיחון ד' על עמו וישמע שוועתם כעשותו נפלאות בימי מרדכי ואסתר. ואכן בשעה זו פתחו ההמונים את סגור ליבם בהשתפכות הנפש, כשהמקום הומה בשוועה ותחינה כמנחה וכעולה, להפך גזר דין לטובה, ולבקוע את הים לאלפי מצפי ישועה הממתינים ומייחלים בכל לב ונפש לזכות להקים בית נאמן בישראל, ולהיפקד בדבר ישועה. באותה שעה היה ניכר בעליל כיצד סגולת מופת זו מאירה באור יקרות את כח יום הפורים ליום תפילה וישועה, בתפילה נשגבה זו שהחרידה כל לב והחדירה בלבבות את אמת האמונה 'שכל קוויך לא יכלמו לנצח'.

לסדר קבלת עול מלכות שמים ניגש הגה"צ רבי יצחק קולדצקי, כאשר הקהל האדיר מקבל עול מלכותו יתברך בהכרזת 'קיימו וקיבלו' מחודשת בעיצומו של יום. במשך שעה ארוכה עמדו מרנן ורבנן שליט"א כשעימם מאות עמלי התורה מכוללי רינה של תורה, כשהם מזכירים ומבקשים באופן פרטי שם שם ובקשתו בדמעה ותחינה לזכות ולראות ישועה פרטית בקרוב בנקל ובשמחה, בכח התורה ועמליה ובתקוף קדושת הזמן וכח תפילת הרבים וזעקתם.

עם נעילת המעמד פרץ הציבור בשירה אדירה ובבקשת 'שערי שמים פתח' כשהכל מרגישים את גודל השעה בה מלך מאזין שוועה ומחיש ישועה לישראל לכלל ולפרט.

עם תום המעמד הוחל בסדר אמירת כל ספר תהילים ברוב עם כשלאחריו המשיכו ב'רינה של תורה' את המיזם המיוחד של משמרות לימוד רצופות בכל ימי הפורים ללא הפסק לזכות כלל מבקשי הישועה הנוטלים חלק לשורר את רינתה של תורה, כאשר בכל סיום משמרת לימוד מתקיים מעמד תפילה מיוחד של הזכרת השמות בתחינה וזעקה בכח התורה ותוקף קדושתה להושיע.

מעמד חיתום יום הפורים בתוקף עת רצון, התקיים במעונו של ליבם של ישראל המשגיח דמיר רבי בנימן פינקל כאשר לומדי רינה של תורה מתכנסים למעמד חיתום מיוחד בעת משתה היין, כאשר הוא עומד בתפילה עם הלומדים בקיום נוסף של סגולת 'רינה של תורה' לעת חיתום יום הפורים דמוקפין כשהמשגיח מבקש ומחלה פני מלך בדבקות וברגש בהזכרת שמות המצפים לישועתם בקול תחינה ובקשה כאשר הציבור כולו היה בחרדת אלוקים בתחושה כי 'תרעין פתיחין' ו'מה בקשתך עוד ותעש', כשהמעמד הגדול הנועל את ימי הפורים, הסתיים בעריכת 'מי שברך' לזכות כל מצפי הישועה. להיוושע ולהיפקד ולבשר טוב בקרוב ובמהרה לראות ניסים וישועה בכל הנצרך, ישועה לכלל ולפרט בכח התורה ורינתה הנשמעת בעוז בריבוי תורה מופלא ומופלג בזכות רינה של תורה המקדשת את לילות ארץ ישראל בשקידת תורה ועמלה.