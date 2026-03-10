רה"מ נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיים אמש (שני) מפגש עם תשעה ראשי רשויות בכדי לעדכן על המשך המלחמה מול איראן ולהתעדכן על ההיערכות של הרשויות המקומיות להמשך המלחמה.

במהלך הפגישה שוחחו ראשי הרשויות עם ראש הממשלה על האתגרים הביטחוניים והאזרחיים בתקופה הנוכחית ועל הצרכים של הרשויות המקומיות. ראש עיריית בית שמש, שמואל גרינברג, העלה בפני ראש הממשלה מספר נושאים הנוגעים לבית שמש, ובהם הצורך בתוספת כיתות ממוגנות במוסדות החינוך בעיר, על רקע המחסור במבנים קבועים והשימוש הנרחב בכיתות במבנים יבילים. במהלך הפגישה, אמר נתניהו לראשי הרשויות: "מלבד המטרה של לרסק את התוכניות של איראן להשמדת ישראל, יש לנו מטרה להביא לשינוי המשטר באמצעות התקוממות של העם האיראני. אני לא יודע להגיד לכם כמה זמן זה ייקח".

ראש העיר שמואל גרינברג אמר לאחר הפגישה: "זו הייתה פגישה ארוכה וטובה. ראש הממשלה ישב ושמע בקשב רב את דבריהם של ראשי הרשויות. הצגתי בפניו את האתגרים והצרכים של בית שמש, כולל הצורך בחיזוק המיגון במוסדות החינוך ותוספת כיתות.

"צוות משרד ראש הממשלה כבר עוסק במספר נושאים שהועלו, ואנו מקווים שבתקופה הקרובה יהיו בשורות טובות בנוגע לפרויקטים ומיזמים חשובים עבור העיר".