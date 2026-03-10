כיכר השבת
"לא יודע כמה זמן זה ייקח"

נתניהו: "יש לנו מטרה להביא לשינוי המשטר באמצעות התקוממות של העם האיראני"

ראש הממשלה נתניהו נפגש עם ראשי רשויות והתייחס למלחמה שמנהלות ארה"ב וישראל נגד איראן: "יש לנו מטרה להביא לשינוי המשטר באמצעות התקוממות של העם האיראני, אני לא יודע להגיד לכם כמה זמן זה ייקח" (חדשות)

רה"מ נתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ראש הממשלה, , קיים אמש (שני) מפגש עם תשעה ראשי רשויות בכדי לעדכן על המשך המלחמה מול ולהתעדכן על ההיערכות של הרשויות המקומיות להמשך המלחמה.

במהלך הפגישה שוחחו ראשי הרשויות עם ראש הממשלה על האתגרים הביטחוניים והאזרחיים בתקופה הנוכחית ועל הצרכים של הרשויות המקומיות.

ראש עיריית בית שמש, שמואל גרינברג, העלה בפני ראש הממשלה מספר נושאים הנוגעים לבית שמש, ובהם הצורך בתוספת כיתות ממוגנות במוסדות החינוך בעיר, על רקע המחסור במבנים קבועים והשימוש הנרחב בכיתות במבנים יבילים.

במהלך הפגישה, אמר נתניהו לראשי הרשויות: "מלבד המטרה של לרסק את התוכניות של איראן להשמדת ישראל, יש לנו מטרה להביא לשינוי המשטר באמצעות התקוממות של העם האיראני. אני לא יודע להגיד לכם כמה זמן זה ייקח".

נתניהו וגרינברג, אמש

ראש העיר שמואל גרינברג אמר לאחר הפגישה: "זו הייתה פגישה ארוכה וטובה. ראש הממשלה ישב ושמע בקשב רב את דבריהם של ראשי הרשויות. הצגתי בפניו את האתגרים והצרכים של בית שמש, כולל הצורך בחיזוק המיגון במוסדות החינוך ותוספת כיתות.

"צוות משרד ראש הממשלה כבר עוסק במספר נושאים שהועלו, ואנו מקווים שבתקופה הקרובה יהיו בשורות טובות בנוגע לפרויקטים ומיזמים חשובים עבור העיר".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר