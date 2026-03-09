בני ברק צהלה ושמחה: בעוד שברחבי הארץ הורגש השנה מתח ביטחוני שהביא לביטולן של חגיגות הפורים המסורתיות בבתי הספר ובגני הילדים, בבני ברק נרשם השנה מחזה יוצא דופן של שמחה יהודית במיטבה. מיזם "המקלט השמח", שיצא לדרך בהנחיית ראש העיר הרב חנוך זייברט, רשם הצלחה חסרת תקדים כאשר מאות מקלטים בבנייני המגורים וברחובות העיר הפכו למקומות הומים, שוקקי חיים ושמחה יהודית צרופה.

המיזם, שנולד מתוך רצון להעניק לילדי העיר חוויית פורים שמחה ובטוחה למרות המצב, עודד את התושבים ליצירת פעילות עצמאית במרחב המוגן. שיאו של המיזם נרשם בעיצומו של יום תענית אסתר, כאשר רכזי הרובע סיירו בשטח ועברו בין המקלטים המצטיינים. מאות משפחות שפעלו בהתאם להנחיות ודורגו במקומות הראשונים על השקעתן, זכו לקבל מרכזי הרובע פרסים יקרי ערך.

ראש העיר הרב חנוך זייברט הודה לסגנו הרב גדליה סילמן, לרכזי הרובעים ולצוות שליווה את המיזם. "התמונות המגיעות מהמקלטים מדברות בעד עצמן," אמר ראש העיר. "הפרסים שחולקו הם ביטוי להערכה הגדולה שלנו לתושבים שבחרו בשמחה. ראינו כאן שילוב מנצח של הערכות מופתית לחירום יחד עם לב יהודי פועם''.

בעירייה מציינים בסיפוק כי המיזם לא רק סיפק פתרון טכני למסיבות שבוטלו, אלא יצר גיבוש עמוק בין השכנים, שהפכו את המרחב המוגן למקום של חיבור שגרם לילדי העיר לצאת מחוזקים בתקופה כה מאתגרת.

לדברי מנכ''ל העירייה הרב ישראל אירנשטיין: בני ברק הוכיחה שגם בסערה ובמלחמה, הקול הוא קול יעקב והשמחה היא הכוח המניע שלה.