כיכר השבת
גל ביטולי טיסות

מכה לנוסעים: ענקית הלואו קוסט משעה את טיסותיה לישראל 

ענקית הלואו-קוסט וויז אייר מאשרת כי בעקבות ההסלמה, החברה משעה את כל טיסותיה לישראל וממנה, עד ה-29 במרץ | מדובאי, אבו דאבי, עמאן וערב הסעודית - מיעדי אירופה - עד אמצע ספטמבר | מהחברה נמסר כי בטיחותם וביטחון הנוסעים, הצוות והמטוסים בראש סדר העדיפויות של החברה, הנמצאת בקשר ישיר עם כל הנוסעים אשר מושפעים מהמצב (תעופה)

מטוס חברת 'וויזאייר' (צילום: shuterstock)

ענקית הלואו-קוסט ההונגרית 'וויז אייר' הודיעה היום (שלישי) בעדכון רשמי כי בעקבות ההסלמה הביטחונית באזור, החברה משעה את כלל טיסותיה לישראל וממנה עד לתאריך 29 במרץ.

ההודעה מגיעה לאחר הערכת מצב שביצעה החברה בעקבות ההתפתחויות הביטחוניות האחרונות באזור, אשר הובילו מספר חברות תעופה לבחון מחדש את פעילותן בקווים לישראל.

בנוסף להשעיית הטיסות לישראל, הודיעה החברה כי היא משעה גם טיסות מיעדי אירופה למספר יעדים נוספים במזרח התיכון עד אמצע חודש ספטמבר. בין היעדים: דובאי, אבו דאבי, עמאן וערב הסעודית.

בהודעת החברה נמסר כי ההחלטה התקבלה לאחר מעקב צמוד אחר המצב הביטחוני והערכת הסיכונים באזור. החברה הדגישה כי היא פועלת בתיאום עם הרשויות והגורמים הרלוונטיים וממשיכה לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות.

בכך מצטרפת וויז אייר לגל רחב של ביטולי טיסות לישראל מצד חברות תעופה שונות בעקבות המצב הביטחוני. כך חברת התעופה איזיג'ט הודיעה היום שכל לוח הקיץ לישראל שלה מבוטל, וקבוצת לופטהנזה הודיעה בתחילת השבוע על ביטולים עד תחילת אפריל.

