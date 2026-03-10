עצם ההתכנסות הרחבה מבטאת את החשיבות הרבה שמייחסים הרבנים לתפקידם ואת הרצון המתמיד להשתפר, ללמוד ולהתמקצע לטובת כלל הציבור.

הכינוס התקיים במעמד הרב הראשי לישראל, הגר"ק בר, הראש"ל הגר"י יוסף, חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, רבני ערים, דיינים, שרים, אישי ציבור ומכובדים רבים. מה שהעניק לאירוע חשיבות ממלכתית וציבורית מיוחדת והפך אותו לאבן דרך משמעותית בתחום מערך הנישואין בישראל.

במהלך היום קיבלו הרבנים הרצאות מקצועיות, כלים מעשיים, הכוונה הלכתית וחינוכית, ושיתופי ידע מניסיון השטח, אשר חיזקו את מעמדם והכשרתם בתפקידם הרגיש והמשמעותי. במקביל, הושק מרכז "תכלת", שמטרתו להציע תמיכה, ליווי ומענה שוטף לרבנים עורכי חופות.

בדברים שנשא הגר"ק בר הדגיש בפני הרבנים את חשיבות המפגש האישי עם בני הזוג טרום החתונה, את גודל האחריות הרובצת על כתפי עורך החופה, וכמה יש להתכונן ולברור בקפידה את המילים הנאמרות בדקות הספורות שמתחת לחופה, דקות היכולות להשפיע עמוקות על בני הזוג, על משפחותיהם ואף על הציבור הרחב, ולקרב לבבות לתורה ולמסורת.

בסיום דבריו בירך בחום את מארגני ויוזמי הכנס, הרב ישראל מעל, הרב משה פיזם והרב מנחם קלפמן ממנהלי "למען ילמדו", וכן את יו"ר הכנס, הרב חזקיהו סאמין, מנהל אגף נישואין ורבנות במשרד לשירותי דת על ההשקעה הרבה, המסירות והחזון שהובילו להצלחת האירוע בקנה מידה ארצי.

הכנס היווה מפגן עוצמה של תורה, אחריות ציבורית ואחדות, וסימן ציון דרך משמעותי בהתפתחות תחום עריכת החופות בישראל. הצלחתו וההיענות הרחבה מעידות על צורך אמיתי בשטח ועל מחויבות עמוקה להעצמת הרבנים ולהענקת כלים מקצועיים שיחזקו את שליחותם למען עם ישראל.

את הכינוס הנחו ידידיה מאיר ויהונתן וינטר.

