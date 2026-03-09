מליאת הכנסת אישרה כעת (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת שעה).

שמונה חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול שניים שהתנגדו. שניים נמנעו. ההצעה תועבר לדיון בוועדה לביטחון לאומי לקראת אישורה בקריאה שניה ושלישית.

ההצעה אמורה להסדיר את הארגון והביצוע של אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון בהוראת שעה בשנת התשפ"ו–2026.

הצעת החוק, שגובשה על ידי משרד ירושלים ומסורת ישראל, נועדה להבטיח את קיום מתווה ההילולא "בתפילה, בשמחה ובבטחה", תוך יישום לקחי העבר והמלצות ועדת החקירה הממלכתית.

את הצעת החוק הציג במליאת הכנסת שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, עליו הטילה הממשלה את האחריות לאירוע השנה.

בנאומו הדגיש השר קרעי כי הוא רואה במשימה שליחות שחורגת מהניהול הלוגיסטי: "זוהי שמירה על אחד מרגעי השיא הרוחניים של עם ישראל. אנו ניגשים למלאכת הקודש הזו כשבלבנו חקוק זכרם של 45 הנספים באסון הנורא, הפצע הזה מחייב אותנו לערנות מקסימלית כדי להבטיח שכל אדם שעולה להר, יחזור לביתו בשלום״.

החוק דומה לחוק של שנים קודמות והוא מעגן את המתווה שהוכיח את עצמו בשנים האחרונות תחת הובלת משרד ירושלים ומסורת ישראל.

השר קרעי שיבח בדבריו את השר לשעבר ח"כ מאיר פרוש על היסודות שהניח, וציין כי המטרה היא להמשיך בקו המאפשר לכל חלקי עם ישראל להרגיש "בני בית אצל רשב"י״.

בהתאם לחוק, גם בשנה זו יתקיימו במסגרת ההילולא עשרות הדלקות ברחבי מתחם מירון, החל מההדלקה המרכזית של האדמו"ר מבאיאן כחזקת אבותיו, לצד מתחמי ההדלקות שיוכשרו במתחם ההילולא המורחב (89) ובמתחם בני עקיבא, לכל קהילות ועדות ישראל.

למרות האתגרים הביטחוניים המורכבים והמתיחות בצפון, במשרד ירושלים ומסורת ישראל לא עוצרים את גלגלי התכנון. ההיערכות הלוגיסטית והבטיחותית להילולא נמשכת במלוא המרץ, תוך התאמה גמישה של התוכניות לכל תרחיש אפשרי בשטח.

​במשרד מדגישים כי כלל המאמצים וההשקעה המסיבית בשיפור התשתיות והבטיחות נעשים מתוך ציפייה דרוכה ותפילה עמוקה בעזרת ה', כי עד ליום ההילולא הקדוש בל"ג בעומר יושכן שקט ביטחוני באזור. השאיפה היא כי המצב יאפשר לרבבות עמך בית ישראל לעלות להר מירון בביטחון ובשלווה, ולקיים את המסורת עתיקת היומין מתוך רוגע והרחבת הדעת.

הצעת החוק הועברה לוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל להכנה לקריאה שנייה ושלישית, במטרה להשלים את החקיקה עוד לפני יציאת הכנסת לפגרה. השר קרעי סיכם את דבריו בקריאה לעם ישראל, ״מירון מחכה לכם. בואו בשמחה, התפללו בדבקות, וחזרו הביתה בבטחה״.

הפרטים המלאים של הצעת החוק

מוצע כי ייערך אירוע הדלקה מרכזי אחד בלבד במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, שיכלול שני מתקני הדלקה, וכי אירועים נוספים יתאפשרו במתחמים מוכרים או מחוץ להם בכפוף לעמידה בתנאי בטיחות ורישוי מחמירים.

עוד מוצע כי אירוע ההדלקה המרכזי וכן אירועים נוספים יאושרו על ידי השר האחראי, וזאת בכפוף לתנאים שיקבעו גורמי משטרה, כבאות, בטיחות, נגישות ותברואה – כדי להבטיח את בטיחות הציבור.

עוד מוצע לקבוע הגבלה על כניסה ושהייה במתחם מירון בזמן ההילולה, כך שכניסה ושהייה יחייבו החזקה של היתר, כאשר המספר המרבי של השוהים בכל מתחם בכל זמן נתון ייקבע בצו על ידי השר. מוצע כי היתרי הכניסה והשהייה יינתנו לציבור הרחב באמצעות רכישת כרטיסי נסיעה ייעודיים לתחבורה ציבורית בשיטת "כל הקודם זוכה", וכי השר רשאי להקצות עד 20 אחוזים מההיתרים שלא באמצעות כרטיסי נסיעה לאוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים ובעלי מוגבלויות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "אתר קבר הרשב"י שבהר מירון הוא אתר דתי יהודי המושך אליו המוני מבקרים מדי שנה. במהלך הילולת ל"ג בעומר, ביום 30 באפריל 2021, התרחש אסון כבד באתר, שגבה את חייהם של ארבעים וחמישה גברים וילדים, והביא לפציעתם של למעלה מ-150 בני אדם נוספים.

הצעת החוק מבוססת, בין השאר, על דוחות ועדת החקירה ועל לקחים שהופקו בעקבות יישומן של הוראות השעה האמורות בשנים התשפ"ג, התשפ"ד והתשפ"ה תוך ראייה צופה פני עתיד להסדר חקיקתי קבוע שיחוקק. כמו כן, ההצעה מביאה לידי ביטוי המלצה מרכזית מן ההמלצות שבדוח ועדת החקירה, שעניינה עקרון הניהול האחוד של האירוע וריכוז האחריות בידי גורם אחד".