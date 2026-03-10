סיעת ש"ס בבני ברק מעניקה מעטפת למשפחות המפונות שביתן נפגע

עם היוודע דבר הפגיעה הקשה של טיל המצרר האיראני שהוביל להרס וחורבן ולפינוי בתיהן של כ-18 משפחות בעיר, הופעל מערך חירום מקיף של עיריית בני ברק, תחת עינם הפקוחה של נציגי סיעת ש"ס בבני ברק – במטרה להעניק למשפחות בית חלופי וביטחון אישי. 88 נפשות, גברים, נשים וטף, שאיבדו את קורת הגג שלהם ברגע אחד, פונו במהירות למלון אריסטוקרט (לשעבר מלון ויז'ניץ) בעיר, שם הוגש סיוע ייעודי של סיעת ש"ס, שפועלת למען המפונים סביב השעון.

סגן ראש העיר, הרב שלומי אלחרר, שיבח את צמרת הביטוח הלאומי וציין כי "הגענו למלון והופתענו לגלות כי הקו של סניף הביטוח הלאומי בבני ברק לסייע לתושבים, המשיך והגיע עד לפתח המלון. רק לאחרונה קיימנו קבלת קהל בהשתתפות מנהלת סניף הביטוח הלאומי במטרה לחסוך מהתושבים הכאובים את הבירוקרטיה המתישה, ועתה גילינו שהפעילות של מנהלת הסניף נמשכת בימים אלה של חוסר ודאות, וביתר שאת, ועל כך צוותי הביטוח הלאומי ראויים לכל שבח".

יצוין כי המנהלת האזורית של הביטוח הלאומי אף הביעה נכונות לקיים ישיבת עבודה רחבה בהשתתפות של המפונים עצמם, וכמו"כ, בשיחות עם נציגי סיעת ש"ס נמסר כי נבחנת האפשרות לביקור רשמי של מנהל המוסד לביטוח לאומי במקום, כדי לעמוד מקרוב על הצרכים הדחופים של המשפחות המפונות.

נציגי סיעת ש"ס, מלווים במנהלי אגפים בעירייה, הגיעו למתחם המלון כדי לחזק את רוחם של המפונים. בביקור מרגש במיוחד פגשו הנציגים את ילדי המשפחות, חילקו להם ממתקים ואף בחנו אותם על תלמודם כדי להעניק להם תחושה של רצף לימודי ושגרה מבורכת בתוך הכאוס.

במקביל יצוין, כי המפונים מקבלים מעיריית בני ברק, תחת עינם הפקוחה של נציגי סיעת ש"ס, מענה סוציאלי ונפשי פרטני על ידי אנשי מקצוע, לצד ליווי פסיכולוגי שמטרתו לסייע בהתמודדות עם טראומת איבוד הבית, בליווי עירוני מלא.

כמו כן, כדי לאפשר למשפחות לקיים חיים תקינים ככל הניתן בנסיבות הקיימות, רכשה עיריית בני ברק מכונות כביסה ומייבשים שהוצבו לשימוש המפונים במלון. המטרה היא להעניק מעטפת לוגיסטית מלאה, כך שהמשפחות יוכלו להתרכז בשיקום חייהן בזמן שהעירייה ונציגי הציבור מטעם סיעת ש"ס פועלים מול גורמי הממשלה להסדרת הפיצויים והפתרונות לטווח הארוך.

סגן ראש העיר ויו"ר סיעת ש"ס בבני ברק, הרב שלומי אלחרר ציין: "המשימה שלנו היא להיות שם בשביל כל תושב ברגעים הללו, שהם קשים ביותר עבורו. כשראינו את ההרס שזרע הטיל, הבנו שאי אפשר להשאיר את המשפחות להתמודד לבד עם הבירוקרטיה. אנחנו כאן הן עבור פתרונות טכניים והן כדי להעניק למפונים את הידיעה שסיעת ש"ס עומדת מאחוריהם עד שיחזרו לביתם בעז"ה בקרוב".