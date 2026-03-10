כיכר השבת
מול אתגרי הטכנולוגיה

מבצר התורה בלייקווד | אלפי בחורי ישיבות התאחדו למעמד מפני סכנות ה-AI

מעמד אדיר נערך בעיר התורה לייקווד שבארה"ב: אלפי בחורי ישיבות גדולות התכנסו לעצרת חיזוק והתעוררות נגד פגעי הטכנולוגיה והבינה המלאכותית • גדולי ראשי הישיבות נשאו דברים חוצבים • בשיא המעמד הופיע האדמו"ר מסקולען לייקווד ועבר לפני הקהל לקבלת עול מלכות שמים | צפו בתיעוד (חרדים)

הכינוס הענק בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)

אלפי בחורי ישיבות גדולות בלייקווד שבניו ג'רזי התכנסו השבוע למעמד כביר ורב רושם במטרה להתחזק ולעמוד כחומה בצורה מול האתגרים הטכנולוגיים החדשים המאיימים על כותלי הישיבה, ובמרכזם טכנולוגיית ה-AI (בינה מלאכותית).

במהלך המעמד המרומם, שנערך בהשתתפות מאות מרביצי תורה וראשי ישיבות, נשאו דברים גדולי התורה בעיר אשר עמדו על הצורך בשמירה על טוהר המחנה ועל הסכנות הרוחניות הטמונות בחשיפה לכלים טכנולוגיים מתקדמים ללא פיקוח והדרכה.

את שולחן המזרח עיטרו בנוכחותם גדולי ראשי הישיבות. בין הנושאים דברים היו הגאון רבי אליה בער וואכטפויגל, ראש ישיבת זכרון משה בדרום פולסבורג; הגאון רבי ישראל ניומן, מראשי ישיבת "בית מדרש גבוה" בלייקווד; והגאון רבי אפרים וואקסמן, ראש ישיבת מאור יצחק, אשר עוררו את הבחורים בדברי כיבושין על חשיבות הניתוק מכל משמר מכל שמץ של טכנולוגיה הפוגעת בלימוד התורה.

לקראת סיום המעמד, הופיע האדמו"ר מסקולען לייקווד במעמד, ובקול חנוק מדמעות, פתח באמירת "קבלת עול מלכות שמים", כאשר אלפי הבחורים זועקים אחריו פה אחד "שמע ישראל".

המעמד הסתיים בתחושת התעלות עילאית, כאשר אלפי הבחורים שבו להיכלי הישיבות מתוך התחזקות עצומה וקבלת החלטות טובות, במטרה להוסיף חיל בתורה ולהישמר מכל משמר מפגעי הזמן.

הכינוס הענק בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
הכינוס הענק בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
הכינוס הענק בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
הכינוס הענק בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
הכינוס הענק בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
הכינוס הענק בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
הכינוס הענק בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
הכינוס הענק בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
הכינוס הענק בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
הכינוס הענק בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (6%)

לא (94%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

בזכות הברכה של שר התורה

|

באמצעות 'היימליך'

|

מול אתגרי הטכנולוגיה

|

"לא יודע כמה זמן זה ייקח"

|

ישי כהן ויוסי סרגובסקי מגישים

||
15

חובה לפתוח, אסור לנכות

||
3

סֵדֶר הֲלָכָה

||
2

היסטוריה ואקטואליה

||
1

ש

מול צרת עמ"י

אסף מגידו|מקודם

מסע מפרך ובלתי צפוי

||
7
ש

שמחים בכל מצב

אסף מגידו|מקודם

מהפכת הביטחון בבירה

||
3

גבורה תחת אש

||
1

"וְהַבּוֹטֵחַ בַּה' חֶסֶד יְסוֹבְבֶנּוּ"

|

ממזכי הרבים ועד לנתיבות

||
1

ישי כהן ויוסי סרגובסקי מגישים 

||
9

בִּלְבוּשׁ מַלְכוּת וַעֲטֶרֶת זָהָב

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר