אלפי בחורי ישיבות גדולות בלייקווד שבניו ג'רזי התכנסו השבוע למעמד כביר ורב רושם במטרה להתחזק ולעמוד כחומה בצורה מול האתגרים הטכנולוגיים החדשים המאיימים על כותלי הישיבה, ובמרכזם טכנולוגיית ה-AI (בינה מלאכותית).

במהלך המעמד המרומם, שנערך בהשתתפות מאות מרביצי תורה וראשי ישיבות, נשאו דברים גדולי התורה בעיר אשר עמדו על הצורך בשמירה על טוהר המחנה ועל הסכנות הרוחניות הטמונות בחשיפה לכלים טכנולוגיים מתקדמים ללא פיקוח והדרכה.

את שולחן המזרח עיטרו בנוכחותם גדולי ראשי הישיבות. בין הנושאים דברים היו הגאון רבי אליה בער וואכטפויגל, ראש ישיבת זכרון משה בדרום פולסבורג; הגאון רבי ישראל ניומן, מראשי ישיבת "בית מדרש גבוה" בלייקווד; והגאון רבי אפרים וואקסמן, ראש ישיבת מאור יצחק, אשר עוררו את הבחורים בדברי כיבושין על חשיבות הניתוק מכל משמר מכל שמץ של טכנולוגיה הפוגעת בלימוד התורה.

לקראת סיום המעמד, הופיע האדמו"ר מסקולען לייקווד במעמד, ובקול חנוק מדמעות, פתח באמירת "קבלת עול מלכות שמים", כאשר אלפי הבחורים זועקים אחריו פה אחד "שמע ישראל".

המעמד הסתיים בתחושת התעלות עילאית, כאשר אלפי הבחורים שבו להיכלי הישיבות מתוך התחזקות עצומה וקבלת החלטות טובות, במטרה להוסיף חיל בתורה ולהישמר מכל משמר מפגעי הזמן.