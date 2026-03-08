היום התשיעי למלחמת "שאגת הארי" - בשיאו, לצד טילים, כטב"מים ורקטות שמשוגרים לישראל מאיראן ומלבנון, צה"ל ממשיך לתקוף מטרות טרור בביירות ובטהרן, ובמשדר המלחמה המרכזי של 'כיכר השבת', בהגשת ישי כהן ויוסי סרגובסקי, מסכמים את תמונת המצב המורכבת מהזירות השונות.

במוקד המשדר הקולות המגיעים היישר מטהרן, הדילמות האסטרטגיות מול חיזבאללה והתחזיות לעתיד המשטר האיראני.

"העם האיראני קורא: ביבי ג'ון"

רני עמרני מרדיו "רן", הנמצא בקשר רציף עם מקורות בתוך איראן, סיפר על תגובות התושבים לתקיפות הישראליות והאמריקאיות על מאגרי הדלק ובסיסי משמרות המהפכה. "כל הפצצה רק מרימה להם את המורל", חשף עמרני. "העם האיראני מתנגד למשטר. הם רואים את המשאיות שפעם הובילו את אנשי הביטחון שטבחו בהם, מובילות עכשיו גופות של אותם אכזריים והם שמחים".

עמרני שיתף בסרטונים המגיעים מהגגות בטהרן, בהם נשמעים אזרחים קוראים "ביבי ג'ון" (ביבי האהוב/היקר). לדבריו, האופוזיציה האיראנית בהנחיית רזא פהלווי ובתיאום עם הממשל האמריקאי, הנחתה את העם להישאר כרגע בבתים כדי לא להיפגע, אך הוא מעריך כי בתוך שבועות ספורים, כשהמשטר ייחלש מספיק, נראה מיליונים יוצאים לרחובות.

בזווית היהודית, עמרני הזכיר את הקהילה היהודית החיה "בין הפטיש לסדן" ואף ציין את קיומה של מסעדה כשרה לחלוטין ברחוב "פלסטין" בטהרן, סמוך לבית הכנסת "אברהם".

"צריך לכבוש את השטח עד הליטני"

תת-אלוף במיל' אורן סולומון, לשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה, הביע ביקורת על הדרך שבה מוצגת הלחימה לציבור. "חייבים להפסיק עם היחצנות וההישגיות היתרה של דובר צה"ל", אמר סולומון. "צריך לשדר תמונה מלאה - מה עשינו ומה נשאר. לחיזבאללה יש עדיין יכולות שיגור משמעותיות וכטב"מים שמאתגרים את המערכת".

סולומון הציב יעדים ברורים למלחמה בצפון: "אנחנו לא באירוע של השישי באוקטובר. כדי לשנות את המציאות, צה"ל חייב לתמרן עד הליטני, לפנות את האוכלוסייה ולאחוז בשטח. הפסד אדמה הוא המחיר הכי כואב לאויבינו".

בנוגע לאיראן, הציב סולומון חמישה יעדים: חיסול תוכנית הגרעין, פגיעה במערך הטילים, הפסקת מימון השלוחים, חופש שיט ופירוק כוח קודס.

השמיים של טהרן: "זה לא משחק מחשב"

האלוף במיל' גדעון שפר, טייס קרב ותיק, התייחס לשליטה האווירית בשמי איראן. למרות שזה נראה לצופה מהצד כ"משחק מחשב", שפר מזהיר מהשאננות: "השגרה היא האויב הכי גדול של הטייס. כל גיחה לאיראן היא אירוע מסוכן ומורכב".

שפר, שביקר בטהרן בשנות ה-70, הבחין גם הוא בין העם האיראני למנהיגותו: "העם שם אוהב אותנו, השלטון לקח אותם בשבי". הוא הביע ספק אם פעולה אווירית לבדה יכולה להפיל משטר חזק ואכזר כל כך, אך הדגיש את החשיבות של הסרת האיום הקיומי – האיום הגרעיני.

המשדר נחתם בתקווה לימים שקטים ובתפילה כי "כמו שחיסלו את המן בחג פורים, כך יזכה גם העם האיראני לחירות ולחופש".

