במהלך היממה האחרונה (שני) נשמעו האשמות כנגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, כי בגלל 'גזירת המעונות', היא אשמה באסון ברוממה, מי שהתייחס לכך, הוא הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין.

בהקלטה שפורסמה בקו של הרב זילברשטיין, נשמע תלמידו הרה"ג רבי יעקב בן סרוק מספר למאזיני הקו: "סיפרתי לרבינו על האסון הנורא, ועל הטענות שעלו בתקשורת שהאסון התרחש בעקבות רשעותה של היועמשי"ת המטילה גזירות על לומדי התורה, ושמשום כך הורים שולחים את בניהם למקומות שאינם מפוקחים וכו' האם זו מחשבה נכונה?".

הרב זילברשטיין הגיב ואמר: "אסור להגיד כזה דבר, אלא צריך לדעת שהכל משמיים, ואנחנו צריכים להתחזק ולהיטיב דרכינו, ולא לחפש ולהאשים את האחרים. הרי הקב"ה רוצה לעורר אותנו בזה".

הרב הוסיף: "הרי הוא רוצה שנתעשת ונחזור בתשובה, ולכן כל אחד צריך לפשפש במעשיו, ולחשוב על מה עשה ה' ככה לארץ זאת, ומה חרי האף הגדול הזה".