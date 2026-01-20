כיכר השבת
"צריך להתעשת"

האסון ברוממה קרה בגלל היועמ"שית? זו התשובה שנתן הגר"י זילברשטיין | האזינו

לאחר רצף ההאשמות של הפוליטיקאים כנגד היועצת המשפטית לממשלה, שבגללה קרה האסון בירושלים, הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין, נשאל על כך ואמר נחרצות: "אסור להגיד כזה דבר" | האזינו (חדשות חרדים)

4תגובות
מה שאמר הגר"י זילברשטיין (צילום: שוקי לרר)

במהלך היממה האחרונה (שני) נשמעו האשמות כנגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, כי בגלל 'גזירת המעונות', היא אשמה באסון ברוממה, מי שהתייחס לכך, הוא הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין.

בהקלטה שפורסמה בקו של הרב זילברשטיין, נשמע תלמידו הרה"ג רבי יעקב בן סרוק מספר למאזיני הקו: "סיפרתי לרבינו על האסון הנורא, ועל הטענות שעלו בתקשורת שהאסון התרחש בעקבות רשעותה של היועמשי"ת המטילה גזירות על לומדי התורה, ושמשום כך הורים שולחים את בניהם למקומות שאינם מפוקחים וכו' האם זו מחשבה נכונה?".

הרב זילברשטיין הגיב ואמר: "אסור להגיד כזה דבר, אלא צריך לדעת שהכל משמיים, ואנחנו צריכים להתחזק ולהיטיב דרכינו, ולא לחפש ולהאשים את האחרים. הרי הקב"ה רוצה לעורר אותנו בזה".

הרב הוסיף: "הרי הוא רוצה שנתעשת ונחזור בתשובה, ולכן כל אחד צריך לפשפש במעשיו, ולחשוב על מה עשה ה' ככה לארץ זאת, ומה חרי האף הגדול הזה".

0 תגובות

3
תודה להשם שיש לנו גדולי ישראל המכוונים אותנו בדעת תורה בתוך הבלבול של דור הגאולה!!!!!
עבד השם
2
איזה כיף לשמוע דברי חכמים ולא הבל של פוליטיקה!
ברוך השם!
כ"כ רוצים לשמוע דברי כאלו ולא דרך צינורות... ישירות מהצדיקים, איפה מוצאים את השיחות הישירות הללו היום?
היינו צמאים
1
לצערנו אין אחדות בציבור שלנו, יש הרבה שנאה רחמנא ליצלן
עוזי

