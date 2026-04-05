אבל כבד בימי המועד, מצרפת מגיעה הבשורה המרה והקשה על פטירתו הפתאומית של האברך החשוב, החתן בנימין ידידיה סטרית ז"ל, כשהוא בן 22 בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל, דמות מוכרת ואהובה בישיבת 'אור ישראל' בפתח תקווה, נקטף בדמי ימיו זמן קצר בלבד לאחר שנכנס תחת החופה והקים את ביתו. רק לפני כחודש חגגו בני המשפחה וחבריו לישיבה את שמחת נישואיו, איש לא שיער כי השמחה הגדולה תהפוך תוך זמן קצר לאבל כבד.

ל'כיכר השבת' נודע כי בנימין ידידיה ז"ל המריא יחד עם רעייתו הטרייה לצרפת, לבית הוריו, כדי לחגוג יחד את ימי הפורים ואת חג הפסח. בשושן פורים הוא אושפז בבית החולים לאחר שחלה בדלקת בשריר הלב, ולמגינת לב הוא נפטר באופן פתאומי ביום שישי, ערב שב"ק חול המועד פסח.

חבריו מישיבת 'אור ישראל' מתקשים לעכל את הבשורה הקשה. "בנימין היה סמל לשקידה ונעימות", מספר אחד מחבריו בשיחה עם 'כיכר השבת'. "הוא תמיד היה מאיר פנים לכל אחד, בחור עם יראת שמיים טהורה שכל עתידו היה לפניו. לראות אותו רק לפני חודש רוקד בחתונה שלו, ולשמוע היום שהוא איננו – זה פשוט לא נתפס".

המנוח הותיר אחריו אלמנה טרייה, הורים שבורים ומשפחה המומה. בשעות אלו פועלים בקהילה היהודית בצרפת ובארגוני החסד להסדרת הטסת ארונו לישראל, כאן ייטמן.

פרטי מסע הלוויה יפורסמו בהמשך