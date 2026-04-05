כיכר השבת
נֶהְפַּךְ לְאֵבֶל מְחֹלֵנוּ

אסון במועד | חודש אחרי חתונתו, האברך החשוב מבחירי 'אור ישראל' הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: הלם כבד בישיבת 'אור ישראל' עם קבלת הבשורה המרה על פטירת החתן בנימין ידידיה סטרית ז"ל, בגיל 22 בלבד | במהלך שהותו לימי חג הפסח בצרפת, התמוטט החתן הצעיר שנשא אך לפני שבועות ספורים | כל הפרטים על האסון המטלטל (דיין האמת)

בנימין ידידיה סטרית ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

אבל כבד בימי המועד, מצרפת מגיעה הבשורה המרה והקשה על פטירתו הפתאומית של האברך החשוב, החתן בנימין ידידיה סטרית ז"ל, כשהוא בן 22 בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל, דמות מוכרת ואהובה בישיבת '' בפתח תקווה, נקטף בדמי ימיו זמן קצר בלבד לאחר שנכנס תחת החופה והקים את ביתו. רק לפני כחודש חגגו בני המשפחה וחבריו לישיבה את שמחת נישואיו, איש לא שיער כי השמחה הגדולה תהפוך תוך זמן קצר לאבל כבד.

ל'כיכר השבת' נודע כי בנימין ידידיה ז"ל המריא יחד עם רעייתו הטרייה לצרפת, לבית הוריו, כדי לחגוג יחד את ימי הפורים ואת חג הפסח. בשושן פורים הוא אושפז בבית החולים לאחר שחלה בדלקת בשריר הלב, ולמגינת לב הוא נפטר באופן פתאומי ביום שישי, ערב שב"ק חול המועד פסח.

חבריו מישיבת 'אור ישראל' מתקשים לעכל את הבשורה הקשה. "בנימין היה סמל לשקידה ונעימות", מספר אחד מחבריו בשיחה עם 'כיכר השבת'. "הוא תמיד היה מאיר פנים לכל אחד, בחור עם יראת שמיים טהורה שכל עתידו היה לפניו. לראות אותו רק לפני חודש רוקד בחתונה שלו, ולשמוע היום שהוא איננו – זה פשוט לא נתפס".

המנוח הותיר אחריו אלמנה טרייה, הורים שבורים ומשפחה המומה. בשעות אלו פועלים בקהילה היהודית בצרפת ובארגוני החסד להסדרת הטסת ארונו לישראל, כאן ייטמן.

פרטי מסע הלוויה יפורסמו בהמשך

5
נורא.
שמואל
4
מפחיד ממה נפטר
בתיה
נפטר מהתקף לב שקרה לו בט"ו אדר בצרפת ועד עכשיו היה מאושפז במצב אנוש ת.נ.צ.ב.ה
חבר של בנימין
3
המידע שפורסם אינו מדויק כלל. למעשה, הוא התמוטט לאחר חג הפורים בעקבות אירוע לבבי חמור. מאז הוא היה מורדם ומונשם, בתקווה שלבו ישוב לפעול. חשוב לציין כי מקרה דומה התרחש גם עם אחיו ז״ל לפני עשר שנים, אף הוא לאחר פורים — כאשר לא התעורר למחרת. באותה תקופה היה בחור ישיבה בשווייץ. אם תרצה, אוכל גם להתאים את
תיקון לפרסום: פרטי האירוע אינם מדויקים
2
‏זה היה חבר מאוד טוב שלי לא היית בחור בחיים כזה תמיד בעדרים תמיד בתפילות ממש מוקדם בחור מאוד מאוד טוב
רפאל
אני מעיד כמה זה נכון וגם הי מאיר פנים לכולם תמיד ואני לא זוכר רגע אחד שראיתי אותו והוא לא חייך גם בזמנים הכי לחוצים של ההכנות לחתונה וכדו' הוא תמיד חייך והיה נחמד וכמובן לא פספס שום תפילה בישיבה ושום סדר יהי זכרו ברוך
חבר של בנימין
1
חבר מאוד טוב של בנימין ראיתי אותו בבית חולים , בחור מאוד רציני תמיד מוקדם בתפילות אני באלם
רפאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

