אנרכיה בישראל | סיקור נרחב מהיממה הדרמטית והטארגית במגזר החרדי • מעייריב

שעות של עימותים ודיונים וניצחון אחד ענק: סיקור נרחב מהיממה הדרמטית | למרות הודעת המשטרה - התיעודים לא שוללים רקע של שנאה מאירוע הדריסה הטראגי | ש"ס בהודעה רשמית: המפלגה תחרים את ערוץ 12 | שבוע אחרי שתקף את הפלג הירושלמי - בנו של ח"כ אזולאי הותקף | הגר"י זליברשטיין מפתיע: אין מה להאשים את היועמ"שית באסון המעון (מעייריב)

ניצחון ענק

אלפי המפגינים שיצאו בגופם להרעיש עולם ומלואו כנגד כוונת השלטונות לחלל את גופות שתי הפעוטות שניספו באסון המעון בשכונת רוממה בירושלים - רשמו ניצחון ענק יחד עם המחלקה המשפטית של ארגון זק"א שייצג את משפחות הפעוטות בעתירה שהוגשה ע"י זק"א לבג"ץ כנגד החלטת ביהמ"ש בבירה. גופות הפעוטות לא ינותחו וההלוויות צפויות לצאת כבר בשעות הקרובות. כל הפרטים בכתבת הווידאו שכוללת סיקור נרחב במיוחד.

אסון בדרך חזרה

נפתלי צבי קרמר ז"ל, תלמיד ישיבה צעיר כבן 17 נדרס למוות על ידי אוטובוס שהסיע תלמידות חרדיות, עת שעשה את דרכו חזרה לישיבה מהפגנה נגד ניתוחי מתים שהתקיימה בסמוך. לטענת מדובר בתאונה מצערת אולם מהתיעודים קשה לשלול כוונה לפשע שנאה כלשהו מצד הנהג לכאורה. כך או כך - חקירת המשטרה בנושא תימשך.

ש"ס VS ערוץ 12

מי שנחשף באופן תדיר לתכנים של ערוץ 12 על שלל מחלקותיו, קצת מופתע מכך שההודעה של ש"ס על כוונת הסיעה להחרים את הערוץ ולא להעניק ראיונות פוליטיים לכתביו מגיעה רק עכשיו. כך או כך - סיקור נרחב בכתבת הווידאו שלפניכם.

ידי עשיו

פחות משבוע לאחר הנאום החריף והחריג של ח"כ ינון אזולאי על בימת הכנסת, במהלכו תקף במילים קשות את האלימות המושרשת בצעירי , וכבר טעם בנו של אזולאי מנחת זרועם. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

בהרב-מיארה היא מקסימום המקל

הפוסק וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, התייחס לתחושה הרווחת ולטענות הנשמעות מפי נציגינו בכנסת על כך שדמם של 2 הפעוטות שניספו באסון המעון בשכונת רוממה בירושלים מרוח בין היתר על ידיה של היועצת המשפטית לממשלה - ושלל אותם. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

