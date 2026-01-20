דולב מרציאנו חובש איחוד הצלה מזירת התאונה בכניסה למושב קוממיות

מותו של נער צעיר כבן 17 נקבע היום (שלישי) בשעות אחר הצהרים בכניסה למושב קוממיות לאחר שנדרס מאוטובוס, בדרכו חזור מהפגנה שבה השתתף.

חובשים ופרמדיקים של ארגוני החירום שנכחו בזירת התאונה המחרידה ליד המושב החרדי קוממיות, בדרום הארץ, שבו נדרס למוות נער חרדי בן 17 - משחזרים את הרגעים הטלטלים. דולב מרציאנו, מיכאל לברון ויונתן סמולר חובשים באיחוד הצלה מסרו: "סיפרו לנו בזירה כי הנער נפגע מאוטובוס. לאחר פעולות החייאה ממושכות לצערנו מותו נקבע במקום עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל". מרציאנו תועד מספר: "קיבלתי דיווח ממוקד איחוד הצלה על תאונת דרכים קשה בכניסה לקוממיות. הגעתי למקום יחד עם חובשים נוספים והתחלנו החייאה על בן 17 שנפגע מאוטובוס. אחרי כמה דקות נקבע מוות".

זירת הדריסה בכניסה לקוממיות ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הזירה ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

חובש בכיר במד"א מאיר אביבי וחובש רפואת חירום במד"א עידו נבון סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת - הולך רגל שנפגע מאוטובוס. הגענו למקום וראינו צעיר כבן 17 שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהוא ללא דופק, ללא נשימה וסובל מחבלה קשה מאוד בראשו. לצערנו, הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. לדבריה, אין קשר בין ההפגנה שהתקיימה באזור ובין הדריסה. מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות תאונת דרכים קטלנית שאירעה בצומת אלומה במעורבות אוטובוס שפגע בהולך רגל. כתוצאה מהתאונה, נפגע הולך הרגל באורח אנוש ומותו נקבע על ידי גורמי הרפואה.

"שוטרי תחנת קריית גת ובוחני תאונות הדרכים החלו בחקרית נסיבות התאונה כשנהג האוטובוס עוכב לחקירה. בניגוד לפרסומים שונים, אין קשר בין התאונה להפגנה שהסתיימה מוקדם יותר בסמוך ליישוב קוממיות".