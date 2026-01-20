כיכר השבת
ברחוב בו נפצעה אישה באורח קשה 

קיצוניים דרדרו פח בוער שכמעט והוביל לאסון גדול | צפו בתיעוד המקומם

קיצוניים שהפגינו אמש נגד ניתוח שלאחר המוות של שתי הפעוטות שנפטרו במעון, דרדרו פח בוער ברחוב יחזקאל בירושלים, הרחוב בו נפגעה אישה באורח קשה מפח בוער שדורדר | צפו (חרדים)

התיעוד המקומם מאמש (צילום: מחאות חרדים קיצוניים)

מפגינים קיצוניים שהשתתפו אמש (שני) במהומות בירושלים, במחאה על ההחלטה לאשר את ניתוח גופות הפעוטות שמתו במעון בעיר, דרדרו פח 'צפרדע' בוער ברחוב יחזקאל סמוך לצומת שמואל הנביא.

הפח הבוער כמעט ופגע במספר עוברי אורח, בנס לא היו נפגעים באירוע. יצוין כי המשטרה התמקדה בפיזור ההפגנה בכביש בר אילן וכמעט נמנעה מלהגיע לרחוב יחזקאל.

כזכור, לפני כארבע שנים, אישה שצעדה ברחוב יחזקאל נפגעה באורח קשה לאחר שנפגעה מפח בוער שדורדר על ידי מפגינים קיצוניים.

האישה פונתה מהזירה כשהיא סבלה מפגיעה בצלעות ובבטן, מצבה הלך והחמיר בבית החולים.

שלושה חודשים לאחר האירוע הקשה, המשטרה עצרה את החשודים בדרדור הפח. נגד שניים מהחשודים הוגשו כתבי אישום.

