ביום חמישי האחרון, במרכז ההכשרה המקצועי של משרד הפנים ברפובליקת קומי, ביקשו המדריכים להעניק לשוטרים הצעירים שיעור שלא ישכחו לעולם על דיכוי מהומות. התוצאה הייתה מהומה אחת גדולה, קטלנית ומביכה להפליא.

תחת הדרכתו של ולדימיר אפארין, קצין אומון (OMON) לשעבר, התייצבו שוטרים וצוערים במרכז ההכשרה המקצועית של משרד הפנים ברפובליקת קומי. המשימה הייתה ברורה: למידה טקטית של פריצה לחדר ומעצר "מתפרעים". אולם, במטרה להשיג "אפקט מרשים יותר" ולהעניק לאימון נופך ריאליסטי, בחר המדריך להפעיל רימון הלם בתוך אולם סגור.

הבחירה במיקום האימון התבררה כגורלית; האולם שבו שהו הכוחות היה בעיצומם של שיפוצים, ופוזרו בו חומרים דליקים רבים. הניצוץ מהפיצוץ הצית את הציוד במהירות, אך במקום לעצור את התרגיל ולפנות את המבנה, הצוות ניסה להשתלט על האש בכוחות עצמו. הניסיון "המקצועי" נכשל, ותוך רגעים ספורים התמלא החלל כולו בלהבות ועשן סמיך, מה שהוביל לפינוי בהול של המרכז.

התוצאות של הניסיון לייצר "ריאליזם" היו קשות: אישה נפצעה באורח אנוש ונפטרה מאוחר יותר בבית החולים, ו-24 בני אדם נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות. נכון ליום שני, 17 פצועים עדיין מאושפזים בסיקטיבקר, כאשר שניים מהם נמצאים במצב קריטי ביותר. שישה מהפצועים קשה הועברו בטיסות דחופות למתקנים רפואיים מתקדמים במוסקבה.

מערכת האכיפה הרוסית, שאמורה הייתה להכשיר את הדרגים הבאים, מוצאת עצמה כעת תחת חקירה פלילית. המדריך אפארין נעצר והושם במעצר בית בחשד לניצול סמכות ורשלנות שהובילה למוות. גם מנהל מרכז ההכשרה לא חמק מאחריות; הוא הושעה מתפקידו ונעצר תחת אישומים דומים.

כך, בניסיון ללמד כיצד מדכאים כאוס ברחובות, הצליחו מדריכי משרד הפנים לייצר כאוס קטלני דווקא בין כתלי המוסד שלהם. ב"אפקט" שאיש לא ישכח.