החלטת בג"ץ לאשר את נתיחת גופות הפעוטות שנפטרו באסון הטרגי בשכונת רוממה, הוציאה אמש והיום אלפי מפגינים מאנשי 'הפלג הירושלמי' לרחובות ירושלים ובני ברק. בשיאו של יום קרב, שכלל חסימות צירים והתעמתויות קשות, אירח אלי גוטהלף בתוכניתו ב'כיכר FM' את הרב חיים עוזר ג'י, מנציגי הפלג, לשיחה סוערת על גבולות המאבק והמחיר בנפש.

"מלחמה על האמונה בהישארות הנפש"

בראשית השיחה, ביקש הרב ג'י להבהיר כי המאבק אינו רק על כבוד המשפחה האבלה, אלא אירוע בעל משמעות תיאולוגית עמוקה. "זה סיפור במקרו על המלחמה על האמונה בהישארות הנפש," הסביר. "גם כשתינוק נפטר, אסור לגעת בגוף שלו. זה המאבק בין אלו שיצאו למחות לבין אלו שרוצים לנתח מהצד השני."

אלא שהשיחה עברה מהר מאוד למראות הקשים מהשטח – חסימות כביש גהה והאירוע הדרמטי בו נדרס צעיר כבן 18 על ידי רכב פרטי שפרץ את החסימה.

העימות באולפן: "הנער ידע מה הוא עושה"

אלי גוטהלף: "איפה האחריות שלכם כמנהיגים? הילד בן ה-18 שמאושפז עכשיו בבית החולים, הוא לקח בחשבון שככה הוא יחזור הביתה? ההורים שלו ידעו שזה מה שיקרה?"

הרב חיים עוזר ג'י: "זו לא פעם ראשונה שזה קורה בהפגנות וזה כנראה גם לא הפעם האחרונה לצערי. אם הוא יצא, הוא כנראה ידע מה הוא עושה."

גוטהלף: "אתה אומר 'יהרג ואל יעבור', ולכן חייבים להפגין גם אם נמות. אבל יש פתרון פשוט יותר: כנסו לכלא על עריקות, אל תתגייסו – אבל גם אל תמותו בכבישים. כלא עדיף על מוות, אתה מסכים איתי?"

הרב חיים עוזר ג'י: "כלא ברור שעדיף על מוות, ואנחנו מוכנים גם לזה וגם לזה. המציאות היא שאם אתה רוצה לעצור משהו בעולם המערבי, הדרך היחידה היא הפגנות. ראינו שהמשטרה הפסיקה להסגיר עריקים לכלא הצבאי רק בגלל ההפגנות, לא בגלל עתירות לבג"ץ."

"הדריסה ממחישה את הרצינות שלנו"

בתגובה לטענות על אלימות המפגינים כלפי נהגים ופגיעה ברכוש, טען ג'י כי הנהגים חשים חסינות מצד רשויות החוק: "נהגים יודעים שאם הם ידרסו חרדי, הם ישוחררו תוך זמן קצר. המפגינים מרגישים שהם חייבים לעצור את הרכבים האלה בגופם."

לקראת סיום הראיון, חזר ג'י על המסר הבלתי מתפשר של הפלג: "העובדה שנדרס בחור רק מדגישה וממחישה עד כמה אנחנו באמת 'נמות ולא נתגייס'. אנחנו עצובים שזה קורה, אבל זה כלי מרכזי שעוצר ומניע תהליכים."

הראיון המלא שודר ב'כיכר FM'.