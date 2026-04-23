מי התיר לך עלייה להר הבית ושירת נשים? הרב אייל ציונוב ההדור בגלימת הראשון לציון בריאיון סוער 

הרב אייל ציונוב שמתהדר בגלימת ומצנפת הראשון לציון התארח באולפן 'כיכר השבת' לריאיון סוער עם ישי כהן • נשאל מי התיר לו לעלות להר הבית ולהגיע לטקס המשואות עם שירת נשים ומדוע ברבנות הראשית רואים בו מתחזה העלול להכשיל את הרבנים בחשש מאיסורי כרת | הריאיון המלא במוצאי שבת (חרדים)

הרב אייל ציונוב, שמתהדר בגלימה ומצנפת הדומות לאלו של ומופיע בטקסים ממלכתיים, התארח לריאיון סוער באולפן 'כיכר השבת' עם ישי כהן. במהלך הריאיון, שישודר במלואו במוצאי שבת, נשאל ציונוב שאלות קשות בנוגע להתנהלותו ולבושו המעורר מחלוקת.

בין השאלות המרכזיות שהועלו בריאיון: מי התיר לו לעלות להר הבית, בניגוד מוחלט לפסיקת כל גדולי ישראל והרבנים הראשיים לדורותיהם, שקבעו כי מדובר באיסור כרת. כמו כן, נשאל ציונוב מי התיר לו להגיע לטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, שם הייתה שירת נשים וריקודים מעורבים. כאמור, הריאיון המלא ישודר במוצאי שבת ב'כיכר השבת'.

כזכור, התקרית בטקס הדלקת המשואות עוררה גם שאלות ביטחוניות. לא היה ברור כיצד הצליח ציונוב להיכנס לטקס הממלכתי ולשבת במקום סמוך להנהגת המדינה. בשב"כ הבהירו בתגובה כי ציונוב זוהה כבר בכניסתו לאירוע כ"כוכב רשת" ועבר בידוק מלא ככלל אורחי הטקס.

גורם בשב"כ הדגיש ל'כיכר השבת' כי "בשום שלב לא נכנס למתחם המאובטח בו נמצא ראש הממשלה ובשום שלב לא נשקפה סכנה לרה"מ ושאר האישים המאובטחים בטקס". עוד צוין כי הזמנתו נעשתה על ידי הפקת האירוע.

ברבנות הראשית לישראל בוחנים בימים אלו האם קיימת דרך משפטית לפעול נגד התופעה. גורם בכיר ברבנות מעריך כי הסיכויים לכך מוגבלים. "ההיסטוריה המשפטית מלמדת שאין באמת דרך למנוע מאלמוני ללבוש את בגדי הרב הראשי", אמר גורם בכיר ברבנות הראשית בשיחה עם 'כיכר השבת'.

אם הרבנים הראשיים מגיעים, אז אין בעייה. לאף אחד להגיע... ואף אחד לא מכריח את הרבנים הראשיים להגיע מתוקף תפקידם להגיע להדלקת המשוואות.
הרב משה בני ברק
תחשוב טוב על מה שאתה אומר זה לא צחוק אתה משחק באש עם ידיים יבשות
יצחק
מחילה אבל פורים עבר .. אוי לישראל מת״ח כאלה ״קול באשה ערוה״ ומה עם חילול השם? ממליץ לאדון הנכבד לחשוב מה שהוא עושה!
בני
מעניין אם בראיון שאלו אותו שאלות קשות על הטענה שלו שהוא המשיח, בכל הדפי מדיה שלו הוא אומר את זה במפורש. אם לא - זה פרסומת בשבילו ולא ראיון
יעקב
זה גובל בתמהונות
נח
גובל?
מישהו
ממליצה לאתר שמכבד את עצמו ואת גולשיו - לא להביא אותו לשום ראיון!! ביזיון ובושה וחרפה..לא מבינה למה עושים עסק מולו ומאדירים ומפרסמים את שמו בכלל..פשוט צריך להתעלם..
אא
ראיון מטריד. לא הצלחתי לשמוע את ההבל הזה עד הסוף.
דוד
איזו רמה...
איזו רמה...
האמת, שפורים כבר עבר.
חיים
איזה איש חמוד, הוא האדמו"ר מברדיטשוב החדש, תעזבו אותו, תנו לנו ליהנות ולשמוח!! הרב ציונוב המתוק, יש לך שליחות גדולה בעולם, להעלות חיוך על פני הדור, תמשיך בכל הכוח לעשות את דברי הצדיקים הנסתרים שמשוחחים אתך, כולנו מאחוריך. חזק ואמץ
שימי מאנס
לא ראיתי בנאדם כל כך הזוי וחסר תשובות, פשוט לא יאומן, וידוע כבר שאנחנו לפני ביאת משיח ואין גבול לחוצפה של אנשים, אוי לנו שאנחנו חלק מדור שיש בו בנאדם כזה
יהודי

