הרב אייל ציונוב, שמתהדר בגלימה ומצנפת הדומות לאלו של הראשון לציון ומופיע בטקסים ממלכתיים, התארח לריאיון סוער באולפן 'כיכר השבת' עם ישי כהן. במהלך הריאיון, שישודר במלואו במוצאי שבת, נשאל ציונוב שאלות קשות בנוגע להתנהלותו ולבושו המעורר מחלוקת.

בין השאלות המרכזיות שהועלו בריאיון: מי התיר לו לעלות להר הבית, בניגוד מוחלט לפסיקת כל גדולי ישראל והרבנים הראשיים לדורותיהם, שקבעו כי מדובר באיסור כרת. כמו כן, נשאל ציונוב מי התיר לו להגיע לטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, שם הייתה שירת נשים וריקודים מעורבים. כאמור, הריאיון המלא ישודר במוצאי שבת ב'כיכר השבת'.

כזכור, התקרית בטקס הדלקת המשואות עוררה גם שאלות ביטחוניות. לא היה ברור כיצד הצליח ציונוב להיכנס לטקס הממלכתי ולשבת במקום סמוך להנהגת המדינה. בשב"כ הבהירו בתגובה כי ציונוב זוהה כבר בכניסתו לאירוע כ"כוכב רשת" ועבר בידוק מלא ככלל אורחי הטקס.

גורם בשב"כ הדגיש ל'כיכר השבת' כי "בשום שלב לא נכנס למתחם המאובטח בו נמצא ראש הממשלה ובשום שלב לא נשקפה סכנה לרה"מ ושאר האישים המאובטחים בטקס". עוד צוין כי הזמנתו נעשתה על ידי הפקת האירוע.

ברבנות הראשית לישראל בוחנים בימים אלו האם קיימת דרך משפטית לפעול נגד התופעה. גורם בכיר ברבנות מעריך כי הסיכויים לכך מוגבלים. "ההיסטוריה המשפטית מלמדת שאין באמת דרך למנוע מאלמוני ללבוש את בגדי הרב הראשי", אמר גורם בכיר ברבנות הראשית בשיחה עם 'כיכר השבת'.