כיכר השבת
המשגיח הטיל פצצה

טלטלה בישיבה החסידית באלעד | סנקציות נגד הבחורים המבוגרים - הפנימייה תינעל

דרמה של ממש בימים האחרונים בישיבה הכלל חסידית המפוארת של חסידות טשערנוביל השוכנת בעיר אלעד • המשגיח הבכיר הודיע בשיחה דרמטית לבחורים כי פנימיית ה"קיבוץ" תיסגר בזמן אלול הקרוב • וגם, התנאי לחזרה לכלל בחורי שיעור ג' לישיבה, עמידה בזמני התפילות והלימודים בזמן הקיץ • "מי שלא יעמוד במכסה - יסולק" • כל הפרטים (עולם הישיבות)

טלטלה בישיבה הכלל חסידית המפוארת באלעד, בישיבת טשערנוביל, השוכנת במשכן קבע מפואר במרכז העיר ונחשבת לאחת הישיבות המובילות והמבוקשות במגזר הכלל חסידי, הרוחות סוערות. בשורת החלטות דרמטיות שהתקבלו בהנהלת הישיבה, הובהר לבחורים כי פני הישיבה לקראת "זמן אלול" עומדים להשתנות מן הקצה אל הקצה.

אתמול בשעות אחר הצהריים כינס משגיח הישיבה, הרה"ג רבי חיים משה לוי, את בחורי שיעור ד' ובחורי ה"קיבוץ" לשיחה דחופה. בדרכי נועם אך בנחישות, הסביר המשגיח כי נוכחות ה"קיבוץ" במתכונתו הנוכחית יוצרת חולשה רוחנית בישיבה.

במהלך השיחה הטיל המשגיח את הפצצה: בזמן אלול הקרוב, פנימיית ה"קיבוץ" תיסגר לחלוטין. המשמעות היא שבחורי שיעור ד' הנוכחיים, שאמורים לעלות לקיבוץ, לא יוכלו לשהות בפנימיית הישיבה. המשגיח הבהיר כי סדרי הלימוד בהיכל הישיבה ימשיכו כסדרם עבור מי שיחפוץ בכך, אך ללא שירותי פנימייה.

עוד הוסיף המשגיח כי הישיבה תעמוד לימינם של בחורים שיבחרו לעבור לישיבות אחרות, וציין כי כבר נוצר קשר עם הנהלת ישיבת 'מיר' וישיבות נוספות בארץ ובחו"ל כדי לסייע בקליטתם.

לאחר השיחה עם הבוגרים, נערכה אסיפה דחופה נוספת, הפעם לבחורי שיעור ג', אלו המהווים את השדרה המרכזית של הישיבה. המשגיח, בגיבוי צוות המשגיחים, הציג מתווה חדש ונוקשה לקראת השנה הבאה, לפיו השיעור יחולק לשלוש קבוצות על פי רמת התפקוד:

  • הקבוצה הראשונה - הבחורים החשובים: בחורים המקפידים על סדרי הישיבה ומתייצבים מדי יום לתפילת שחרית - יוכלו להמשיך בישיבה כרגיל, כולל מגורים בפנימייה.
  • הקבוצה השנייה - ה"בינונים": בחורים שיחזרו לישיבה במתכונת של "כולל" בלבד - לימוד בסדרים ללא זכאות לחדר בפנימייה.
  • הקבוצה השלישית - החלשים: בחורים שאינם עומדים בדרישות המינימליות - יסולקו מהישיבה לצמיתות.

בהנהלת הישיבה הבהירו לבחורים כי כרטיס הכניסה לזמן החדש לכל אחת מהקבוצות ייקבע על פי ההתנהגות וההתייצבות של כל בחור ובחור במהלך זמן הקיץ הנוכחי. "זהו זמן המבחן שלכם", הובהר בשיחה.

ישיבת טשערנוביל באלעד ידועה בשנים האחרונות כמרכז תורה מפואר המושך אליו בחורים ממיטב הבתים של הציבור הכלל חסידי, ולא רק מחסידות טשערנוביל עצמה. ההחלטה הנוכחית, כך לפי גורמים בישיבה, נועדה לבצר את חומות הישיבה ולהבטיח את רמתה הרוחנית הגבוהה לקראת השנים הבאות.

כלל חסידיטשערנובילהרב חיים משה לוי

1
לא ישיבה אחת ולא שתיים נחרבו בגלל התנהגות מופקרת של המבוגרים. לפעמים אין ברירה.
הרשי

