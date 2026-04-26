כיכר השבת
לקראת ההילולה

החלטה דרמטית לקראת ל"ג בעומר: צה״ל מגביל את ההתקהלות במירון עד ל-1,500 איש

בצעד דרמטי המשליך על קיום ההילולה השנתית בקבר הרשב"י במירון, דובר צה"ל מודיע הערב (ראשון) כי בתום הערכת מצב בפיקוד העורף הוחלט על שינוי מדיניות ההתגוננות ועל הגבלת התקהלות באזור קו העימות. באזור ההנחיה קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה תחול מגבלת התקהלות של עד 1,500 איש. ההנחיות תקפות עד מחר בשעה 20:00.

נזכיר כי מוקדם יותר היום התקיים בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא הילולת רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר במירון. על פי הדיווחים, ראש הממשלה והשרים התנגדו לקיום ההילולה במתכונתה המורחבת, ואילו השר מאיר פרוש וצוותו צידדו בקיום ההילולה כמתכונתה.

גם הפרויקטור, יוסי דייטש, תמך בעמדת השר פרוש. מנגד, ראש הממשלה דחף להחלטה על אירוע מצומצם של אלפים בודדים, ההחלטה הסופית תתקבל הערב בקבינט המצומצם.

כעת, הודעת דובר צה"ל על שינוי בהנחיות פיקוד העורף באזור קובר למעשה את הסיכויים האחרונים לקיים את ההילולה במתכונת רגילה, וכעת יותר לעד 1,500 לשהות בו זמנית על ההר. 'כיכר השבת' יעקוב לוודא כיצד ולמי יחולקו ההיתרים לשהות על ההר.

מוקדם יותר חשפנו בפרסום ראשון כי מעמד ההדלקה המרכזי של המשפיע החסידי הנודע, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שמושך אליו מדי שנה רבבות מכל חוגי היהדות החרדית, לא יתקיים השנה בגזרת מירון.

בשל המצב הביטחוני המורכב בצפון והמגבלות המחמירות על הר מירון וסביבתו, הוחלט כי הלהבה הגדולה תעלה השנה בלב ליבה של ירושלים, בצומת הרחובות ירמיהו שמגר, במתחם ענק תחת כיפת השמיים.

בעולם החסידות זוכרים היטב את מעמדי ההדלקה שערך המשפיע בעבר בעיר בית שמש. שם, כזכור, נאלצה המשטרה להפסיק את הנגינה מספר פעמים עקב עומסי דוחק מסוכנים וחשש לחיי אדם, לאחר שהמוני בני אדם נהרו למקום מכל רחבי הארץ.

השנה, מפיקי האירוע והעסקנים פועלים כדי להכשיר את השטח בבירה לקליטת רבבות המשתתפים. הצפי הוא למעמד שטרם נראה כמותו בירושלים, שישלב את אש הלהבה עם אש ההתלהבות הידועה של ר' מיילך.

3
כל כך צפוי מעניין שעל גוש חלב לא חל ההגבלות
ללא שם
החמיר על כל הצפון תבדוק
פיקוד העורף
2
פיקוח נפש אמיתי.. הרי גם אם לא יחמיר המצב יש כטבמים מדי פעם וטילים.. תארו לכם שהחלאות בלבנון ידעו על עשרות אלפי יאהוד במירון.. ה' ישמור
צבי הירש
שנה שעברה היה מלחמה אם לבנון בלג בעומר ולא היה אזעקה אחת
שמעון
רבי שמעון שומר וישמור עלינו
1
מגיע לחרדים משנים דעות שיתבישו להם💔💔💔💔💔 הנא הודעה של המפיק פרויקטור מירון יוסי דייטש בדיון אצל רה"מ על הילולת רבי שמעון בר יוחאי: אין שום דרך להסביר לציבור את ביטול ההילולה כאשר בכל הארץ מתנהלים כרגיל. יש משחקים עם עשרות אלפים בחיפה, הדרוזים חגגו בסופ"ש 15 אלף איש. מפקד פיקוד העורף שהיה על קו ה
בושה למדינת ישראל

