החלטת שופטי בג"ץ מהצהריים היא דרמטית. דרמטית מאוד. לא מדובר כאן בעוד דיון תיאורטי על סוגיית גיוס חרדים, אלא בגרזן כלכלי שמונף ישירות על צווארו של עולם התורה.

שופטי בג"ץ, בראשות המשנה לנשיא השופט נועם סולברג, לא הסתפקו במילים. הם דורשים מהממשלה להחיל רשימת סנקציות משמעותיות, אגרסיביות, חסרות תקדים, נגד לומדי התורה שלא מתגייסים לצה"ל.

בואו נדבר על המספרים ועל המציאות, כי הפעם זה יכאב בכל בית: ביטול הנחה בארנונה, ביטול הנחות בתחבורה הציבורית, מניעת זכאות ל'דירה בהנחה', סבסוד מעונות יום וצהרונים.

זו מכה אחר מכה. סנקציות שלא היו מעולם, ושימו לב למציאות הכואבת: הן מוטלות על לומדי התורה דווקא במשמרת שבה הממשלה נשענת על הסיעות החרדיות. בשיאה של ממשלת "ימין מלא מלא".

הרי ברור לכל בר דעת: הסנקציות האלו לא יובילו לגיוס אמיתי. מי שיושב ולומד תורה מתוך מסירות נפש, לא יפשוט את המדים בגלל הנחה בארנונה. אבל הסנקציות האלו יכאיבו, ירעיבו וידחקו לפינה אלפי משפחות.

לצד הביקורת המוצדקת על שופטי בג"ץ, הגיע הזמן להגיד את האמת הכואבת: האחריות מוטלת גם על ראשי הסיעות החרדיות. הם אלו שלא נלחמו בזמן. הם אלו שלא התעקשו על העברת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות בתחילת הדרך.

ממשלת נתניהו השישית צפויה, בצעד נדיר, לסיים קדנציה שלמה. אבל זו קדנציה שבה הנציגים שלנו נגררו בעיניים עצומות אחרי ראש הממשלה נתניהו ובכירי הליכוד. כל מי שהעיר להם בדרך ספג מתקפה. הכל היה גלוי וידוע.

מהרגע שאין חוק שמסדיר את מעמד בני הישיבות, הדרך של בג"ץ סלולה. ברגע שיש ואקום חוקי, השופטים נכנסים אליו ופוסלים תקציבים וזכויות. הנציגים שלנו בכנסת צריכים לערוך היום חשבון נפש פנימי עמוק. הם אלו שנכשלו. הם אלו שהאמינו לנתניהו ש"עוד רגע החוק יעבור", והובילו את עולם התורה למצב שבו הקדנציה מסתיימת כשמעמד בני הישיבות נמצא בשפל הגדול ביותר מאז קום המדינה.

היו מי שהזהירו. הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, קרא לנציגים החרדים לפעול ממקום של מפוכחות ולא מתוך אמון עיוור. הוא ביקר אותם בחריפות ואמר דברים שמהדהדים היום בכל עוצמתם. בין היתר אמר מ"לפני מספר שנים נתניהו זרק את החרדים והקים ממשלה עם השמאל. אסור לשכוח את זה ואסור להאמין לו. הוא אתאיסט, לא מאמין בכלום".

היום, כשהגרזן הכלכלי נוחת על עולם הישיבות, אנחנו מגלים כמה צדק הראש"ל. הנציגים החרדים בחרו להמר על כל הקופה על הבטחותיו של נתניהו, והיום כולנו משלמים את המחיר. המחדל הזה רשום על שמם.