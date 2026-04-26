כיכר השבת
המחדל רשום על שמם

הכישלון המהדהד של הנציגים החרדים והמחיר שישלם כל אברך // ישי כהן

בזמן שהנציגים החרדים נגררו אחרי הבטחות נתניהו, בג"ץ מניח על השולחן רשימת סנקציות דורסנית שמאיימת על כל בית של אברך • ישי כהן על המחדל ההיסטורי של ראשי הסיעות, חשבון הנפש המתבקש והאזהרה של הראש"ל שהפכה למציאות כואבת | פרשנות (חרדים)

14תגובות
משה גפני ואריה דרעי (צילום: באדיבות המצלם)

החלטת שופטי בג"ץ מהצהריים היא דרמטית. דרמטית מאוד. לא מדובר כאן בעוד דיון תיאורטי על סוגיית , אלא בגרזן כלכלי שמונף ישירות על צווארו של עולם התורה.

שופטי בג"ץ, בראשות המשנה לנשיא השופט נועם סולברג, לא הסתפקו במילים. הם דורשים מהממשלה להחיל רשימת סנקציות משמעותיות, אגרסיביות, חסרות תקדים, נגד לומדי התורה שלא מתגייסים לצה"ל.

בואו נדבר על המספרים ועל המציאות, כי הפעם זה יכאב בכל בית: ביטול הנחה בארנונה, ביטול הנחות בתחבורה הציבורית, מניעת זכאות ל'דירה בהנחה', סבסוד מעונות יום וצהרונים.

זו מכה אחר מכה. סנקציות שלא היו מעולם, ושימו לב למציאות הכואבת: הן מוטלות על לומדי התורה דווקא במשמרת שבה הממשלה נשענת על הסיעות החרדיות. בשיאה של ממשלת "ימין מלא מלא".

הרי ברור לכל בר דעת: הסנקציות האלו לא יובילו לגיוס אמיתי. מי שיושב ולומד תורה מתוך מסירות נפש, לא יפשוט את המדים בגלל הנחה בארנונה. אבל הסנקציות האלו יכאיבו, ירעיבו וידחקו לפינה אלפי משפחות.

לצד הביקורת המוצדקת על שופטי בג"ץ, הגיע הזמן להגיד את האמת הכואבת: האחריות מוטלת גם על ראשי הסיעות החרדיות. הם אלו שלא נלחמו בזמן. הם אלו שלא התעקשו על העברת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות בתחילת הדרך.

ממשלת נתניהו השישית צפויה, בצעד נדיר, לסיים קדנציה שלמה. אבל זו קדנציה שבה הנציגים שלנו נגררו בעיניים עצומות אחרי ראש הממשלה נתניהו ובכירי הליכוד. כל מי שהעיר להם בדרך ספג מתקפה. הכל היה גלוי וידוע.

מהרגע שאין חוק שמסדיר את מעמד בני הישיבות, הדרך של בג"ץ סלולה. ברגע שיש ואקום חוקי, השופטים נכנסים אליו ופוסלים תקציבים וזכויות. הנציגים שלנו בכנסת צריכים לערוך היום חשבון נפש פנימי עמוק. הם אלו שנכשלו. הם אלו שהאמינו לנתניהו ש"עוד רגע החוק יעבור", והובילו את עולם התורה למצב שבו הקדנציה מסתיימת כשמעמד בני הישיבות נמצא בשפל הגדול ביותר מאז קום המדינה.

היו מי שהזהירו. הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, קרא לנציגים החרדים לפעול ממקום של מפוכחות ולא מתוך אמון עיוור. הוא ביקר אותם בחריפות ואמר דברים שמהדהדים היום בכל עוצמתם. בין היתר אמר מ"לפני מספר שנים נתניהו זרק את החרדים והקים ממשלה עם השמאל. אסור לשכוח את זה ואסור להאמין לו. הוא אתאיסט, לא מאמין בכלום".

היום, כשהגרזן הכלכלי נוחת על עולם הישיבות, אנחנו מגלים כמה צדק הראש"ל. הנציגים החרדים בחרו להמר על כל הקופה על הבטחותיו של נתניהו, והיום כולנו משלמים את המחיר. המחדל הזה רשום על שמם.

סנקציותבג"צגיוס חרדיםחוק הגיוס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (83%)

לא (17%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

13
כל מילה בסלע!!! רוצים הנהגה חרדית חדשה בכנסת!
הנהגה חדשה בדחיפות!!!
12
אם כל הכבוד לכותב המאמר שס הכי לחצה שיהיה חוק גיוס אך צריך את אישור הרבנים - מועצת הגדולים ומועצת החכמים וזה לא ניתן עדיין כך מה יש להלין עליהם?
יהודי מהמרכז
11
לפי דבריך אז נציגי הציבור החרדי עושים מה שבא להם ולא ע"פ גדולי הדור?...
אלי
ממש ככה ! בוקר טוב וברוך פוקח עיוורים !!!!
דוד
10
דרעי חפש אותנו בקלפי, מחזיק את ביבי ראש ממשלה, בממשלה הזו קוצצו מעונות יום לא העבירו חוק גיוס כפי שהתחייב ביבי וביבי הוריד במהלך השנים קצבאות ילדים וישיבות, דרעי לך הביתה עם ביבי ביחד
צחי
9
ומה היה קורה אילו מביאים חוק שטוב לחרדים או שלא יעבור אן שבגץ יפסול אותו. צריך להגיד ברור היום אנו מדינה דיקטטורית. לא משנה למי נצביע ולא משנה איזה חוק נעשה ומי ראש הממשלה. כל החלטה או חוק שאינו מתאים עם השופטים הפושעים והעבריינים שהשתלטו על המדינה הרי הם מבטלים אותם. החוק לא מעניין אותם. ועד שלא י
טעות לחשוב כך
8
אני ועו"ד אלעד שרגא יחד עם כב' השופט יצחק עמית ושות', יכולים להעיד שגם אם תוצאות הבחירות יהיו 120 חברי כנסת חרדים, הם לא יוכלו לעשות דבר נגד הדמוקרטיה הברוכה של מדינת ישראל. אז בבקשה די להשמיץ !!!
גלי בהרב מיארה
7
העסקנים למיניהם אכן אשמים אבל לא כל האשמה נפחה עליהם אינני תומך בשום פוליטיקאי כי הגדרת פוליקטיאי זה לכלוך ורפש אך בחוק הגיוס הם לא אשמים בכל מה שקורה. הם כן אשמים בנושא הדיור ועוד בעיות רבות.
טעות
6
ישי אני מבקש ממך אני לא פוליטי בורא עולם יודע אבל הקו שאתה מטיל על המפלגות החרדיות את האשמה הוא מסוכן.כי א.בג"ץ הגיוס אשם מפה היועצת לקחה הובלה והביאה אותנו לכאן אין לחרדים מה לעשות בנידון.נכון שהם היו צריכים לצפות עתיד שיבא יום ותהיה פסילה ולא דחיה אבל הם חשבו שהרפורמה תתן להם כח מיקוח והם טעו אבל
מאור
5
נצביע לו וחצי אתם לא עושים כלום ובמקום להסתכל על עצמכם אתם מדברים על אחרים שכן עושים מה שמבטיחים בבחירות כמו שאומרים ניפגש בקלפי.... וגם אם תאיימו על רבנים שיגדו שאסור להצביע לבן גביר
לא העיקר שאסור להצביע לבן גביר
4
עד שלא יפילו את הבגץ המושחת לא יזוז כאן כלום, חייבים לעשות את זה אתמול, תראו מה עם הפצמרית ירדה מהכותרות שהאישומים שמאשימים את ביבי מתמגד למה שהיא חשודה, את הנציגים החרדים צריכים להחליף ממזמן יש אצלנו בציבור אנשים שיודעים לעבוד פי 1000 מהנציגים שיש היום.
איציק

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר