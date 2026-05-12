תוכנית האקטואליה של 'כיכר השבת' - "כיפות שחורות": התוכנית שצוללת לעומק השברים בחברה הישראלית בפרק סוער נוסף ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, בימים של חוסר ודאות פוליטית ומשבר גיוס שמאיים לפרק את הממשלה.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים, לצד הפינות הקבועות - כותרת שבועית, אנ"ש, רץ ברשת, איש השבוע וזירה חופשית.

השבוע התארחו בפאנל:

רפאל פורטל - לוחם מילואים חרדי מאוגדת 'דוד', שהציג עמדה מורכבת: מגן על לומדי התורה אך נלחם בחזית.

הרב בניהו קקון - יו"ר מחלקת הישיבות בארגון 'עם קדוש', שטען כי הציבור החרדי והחילוני הם "שני עמים שונים" שאינם יכולים להתחבר.

אבי וידרמן - יועץ אסטרטגי, שביקר את הניסיונות להאשים את בג"ץ בכישלון חוק הגיוס וטען כי מדובר באיוולת פוליטית.

על סדר היום:

כותרת שבועית (הכישלון בחוק הגיוס) - הדיון נפתח סביב הודעת נתניהו כי לא יהיה חוק גיוס לפני הבחירות. אבי וידרמן כינה את ההפתעה החרדית "מגוחכת" וטען כי היה ברור שהחוק לא יעבור. מנגד, הרב קקון הגדיר את התנהלות בג"ץ כ"אנטישמית", ורועי פרנק הזהיר מחור בספינה הישראלית: "הממשלה מייצרת תמריצים להשתמטות במקום לגיוס".

זירה חופשית (יהודה נגד ישראל) - העימות החריף כאשר הרב קקון הצהיר כי "אנחנו שני עמים שונים" וכי התורה מחייבת להתרחק מהציבור החילוני המשול ל"ערב רב". אבי וידרמן התפוצץ בתגובה: "ספק אם אתה בכלל יהודי, גדולי ישראל מעולם לא רצו מדינת הלכה". הדיון גלש לשאלת השוויון בנטל, כאשר פורטל המילואימניק החרדי דרש: "מי שלומד שלא יתגייס, אבל מי שלא - שיעלה על מדים".

סיכום מירון (בין קדושה לאכיפה) - חברי הפאנל סיכמו את אירועי ל"ג בעומר במירון. בעוד פורטל השווה את התמונות של מעצר משפחות בדרך להר ל"זמנים אפלים באירופה", אבי וידרמן הזכיר את האיום הביטחוני הממשי מבסיסי חיזבאללה הסמוכים וטען כי האכיפה הייתה הכרחית למניעת אסון נוסף.

רץ ברשת (בגידה בשבעה באוקטובר?) - סרטון שבו שורד השבי רום ברסלבסקי טען בריאיון ל'כיכר השבת' כי "הייתה בגידה מבפנים" ערב הטבח בשמחת תורה עורר ויכוח נוקב. רועי פרנק דחה את הטענה וייחס את המחדל לקונספציה וקריסת מערכות, בעוד הרב קקון טען כי "אסור לסמוך על מערכת שלא הולכת לפי דרכי התורה". וידרמן הסביר את האיחור במסוקים בקריסת הפיקוד והשליטה של אוגדת עזה.

עוד בפאנל:

מי איש השבוע? אבי וידרמן בחר ברמטכ"ל לשעבר (או בהקשר לאומץ מול הממשלה); הרב בניהו קקון בחר בנתנאל בחר, "אסיר עולם התורה" שנעצר באמצע סדר א'; ורועי פרנק ריגש את האולפן כשבחר ברס"ב במיל' אלכסנדר גלוביני ז"ל שנפל השבוע בקרב.

