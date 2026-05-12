האם נתניהו "רימה" את החרדים?

"אנחנו שני עמים שונים - אסור לנו להתחבר אליכם": נציג 'עם קדוש' הרעיד את 'כיפות שחורות' • צפו

סביב שולחן אחד ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל לדיון נפיץ בתוכנית "כיפות שחורות" בצל ההודעה הדרמטית של נתניהו על דחיית חוק הגיוס והזעם החרדי | מהאשמות הקשות של נציג 'עם קדוש' על "ערב רב" ו"שני עמים שונים" דרך העדות המצמררת של שורד השבי על חשד לבגידה מבפנים ועד לסיכום העלייה למירון והוויכוח על אלימות המשטרה • צפו בתוכנית (כיפות שחורות)

תוכנית האקטואליה של 'כיכר השבת' - "כיפות שחורות": התוכנית שצוללת לעומק השברים בחברה הישראלית בפרק סוער נוסף ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, בימים של חוסר ודאות פוליטית ומשבר גיוס שמאיים לפרק את הממשלה.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים, לצד הפינות הקבועות - כותרת שבועית, אנ"ש, רץ ברשת, איש השבוע וזירה חופשית.

השבוע התארחו בפאנל:

  • - ממובילי מפלגת 'המילואימניקים', שקרא לצבא "גדול, חכם וחזק" ותקף את ההנהגה החרדית והערבית כאחד.
  • רפאל פורטל - לוחם מילואים חרדי מאוגדת 'דוד', שהציג עמדה מורכבת: מגן על לומדי התורה אך נלחם בחזית.
  • הרב בניהו קקון - יו"ר מחלקת הישיבות בארגון 'עם קדוש', שטען כי הציבור החרדי והחילוני הם "שני עמים שונים" שאינם יכולים להתחבר.
  • אבי וידרמן - יועץ אסטרטגי, שביקר את הניסיונות להאשים את בג"ץ בכישלון וטען כי מדובר באיוולת פוליטית.

על סדר היום:

כותרת שבועית (הכישלון בחוק הגיוס) - הדיון נפתח סביב הודעת כי לא יהיה חוק גיוס לפני הבחירות. אבי וידרמן כינה את ההפתעה החרדית "מגוחכת" וטען כי היה ברור שהחוק לא יעבור. מנגד, הרב קקון הגדיר את התנהלות בג"ץ כ"אנטישמית", ורועי פרנק הזהיר מחור בספינה הישראלית: "הממשלה מייצרת תמריצים להשתמטות במקום לגיוס".

זירה חופשית (יהודה נגד ישראל) - העימות החריף כאשר הרב קקון הצהיר כי "אנחנו שני עמים שונים" וכי התורה מחייבת להתרחק מהציבור החילוני המשול ל"ערב רב". אבי וידרמן התפוצץ בתגובה: "ספק אם אתה בכלל יהודי, גדולי ישראל מעולם לא רצו מדינת הלכה". הדיון גלש לשאלת השוויון בנטל, כאשר פורטל המילואימניק החרדי דרש: "מי שלומד שלא יתגייס, אבל מי שלא - שיעלה על מדים".

סיכום מירון (בין קדושה לאכיפה) - חברי הפאנל סיכמו את אירועי ל"ג בעומר במירון. בעוד פורטל השווה את התמונות של מעצר משפחות בדרך להר ל"זמנים אפלים באירופה", אבי וידרמן הזכיר את האיום הביטחוני הממשי מבסיסי חיזבאללה הסמוכים וטען כי האכיפה הייתה הכרחית למניעת אסון נוסף.

רץ ברשת (בגידה בשבעה באוקטובר?) - סרטון שבו שורד השבי רום ברסלבסקי טען בריאיון ל'כיכר השבת' כי "הייתה בגידה מבפנים" ערב הטבח בשמחת תורה עורר ויכוח נוקב. רועי פרנק דחה את הטענה וייחס את המחדל לקונספציה וקריסת מערכות, בעוד הרב קקון טען כי "אסור לסמוך על מערכת שלא הולכת לפי דרכי התורה". וידרמן הסביר את האיחור במסוקים בקריסת הפיקוד והשליטה של אוגדת עזה.

עוד בפאנל:

מי איש השבוע? אבי וידרמן בחר ברמטכ"ל לשעבר (או בהקשר לאומץ מול הממשלה); הרב בניהו קקון בחר בנתנאל בחר, "אסיר עולם התורה" שנעצר באמצע סדר א'; ורועי פרנק ריגש את האולפן כשבחר ברס"ב במיל' אלכסנדר גלוביני ז"ל שנפל השבוע בקרב.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה

בנימין נתניהוצה"למשטרהאריה דרעיחוק הגיוסמירוןל"ג בעומרחיילים חרדיםהרב דב לנדושוויון בנטלאבי וידרמןיוסי סרגובסקיכיפות שחורותרפאל פורטלרועי פרנקבניהו קקון

סוף סוף משהו אומר את האמת הכואבת בפנים כך כול חרדי צריך לדבר לדעתי החרדים בתוכני יצגו טוב את דעת החרדים תמשיכו לפרק אותם
אבל שמדובר בכסף אנחנו שותפים מלאים
אני רוצה לראות בבחירות הקרובות דם חדש ורענן! לי באופן אישי כאברך צעיר מרגיש שהחברי כנסת שלנו מנותקים ובראשם דרעי וגפני.🫡
הם לא מנותקים לשניהם הילדים עובדים בהסתדרות הציונית כך שזה לא שווה להם
"קודשא בריך הוא, וישראל, ואורייתא - חד הוא" (אדרא רבה) מי שמסכסך בעם ישראל ומוציא מתוכו חלקים ככופר בקב"ה!
אני ממש אהבתי את רפאל פורטל מדבר יפה ולענין זה מי שמיצג את החרדים! (לא את עם החרדים)
