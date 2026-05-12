רועי פרנק (בן 37) הוא רס"מ במילואים ומפקד מחלקה שצבר 360 ימי לחימה בעזה, לבנון ויהודה ושומרון מאז ה-7 באוקטובר. נשוי ואב לשני ילדים, מתגורר ברמת גן. בחיים האזרחיים משמש כמנהל בכיר בתחום הפינטק, ובעקבות חוויותיו בשדה הקרב החליט לעבור לפעילות ציבורית ולהקים את מפלגת המילואימניקים.

פרנק הקים את מפלגת המילואימניקים מתוך אמונה שמי שלוקח אחריות בשדה הקרב חייב להוביל גם סביב שולחן הממשלה. המפלגה מבקשת להביא את ערכי האחדות והשותפות מהחזית אל הנהגת המדינה, ומציבה את עצמה כקול של אנשי המילואים שנושאים בנטל הביטחוני. הוא מגדיר את פעילותו כ"שליחות" להביא את מדינת ישראל למקום טוב יותר.

הניסיון הצבאי המצטבר של פרנק בשדות הקרב השונים עיצב את תפיסת העולם שלו לגבי מנהיגות ואחריות. הוא טוען שבשטח למד עיקרון מרכזי: "מובילים כשצריך לא כשנוח". עיקרון זה מנחה אותו גם בפעילותו הפוליטית, כשהוא מבקש ליישם את הלקחים מהשטח במישור האזרחי והפוליטי.

מפלגת המילואימניקים שהקים פרנק מתמקדת בקריאה לשינוי במנהיגות הישראלית. המפלגה פועלת בכנסת, בשטח ובתקשורת, ומציגה את עצמה כנציגה של "אנשי הצו 8 הצבאי והאזרחי". פרנק מדגיש את החשיבות של "ברית האחים" ואת הצורך להיות ראויים להקרבה של חברי הלוחמים שנפלו בקרבות.

הפעילות הציבורית של פרנק משלבת בין ניסיונו המקצועי בתחום הפינטק לבין הניסיון הצבאי שצבר. הוא רואה בעצמו חלק מדור של מילואימניקים שנושאים באחריות כפולה - הן בחזית הצבאית והן בחזית האזרחית. המסר המרכזי שלו הוא שלעם הישראלי "מגיעה מנהיגות ראויה שפועלת מתוך שותפות גורל".

פרנק מדגיש את המחויבות שלו ושל שותפיו לדרך להמשיך בפעילות ללא הפסקה. הוא רואה בפעילותו הפוליטית המשך ישיר לשירות הצבאי, כחלק ממאמץ רחב יותר "לשמור על הבית" ו"להבטיח עתיד טוב יותר לשנים קדימה". המוטו שלו ושל המפלגה הוא "הגיע תורם של המילואימניקים".