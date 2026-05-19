שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' כינס היום (שלישי) מסיבת עיתונאים בה התייחס לראשונה לצו המעצר שהוציא נגדו ביה"ד הבינ"ל בהאג.

"הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה", אמר שר האוצר, "הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. ומול הכרזת מלחמה נשיב מלחמה שערה. אני לא יהודי כנוע. לא. הרש"פ פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה". סמוטריץ' הוסיף: "מיד עם סיום דברי כאן אחתום על צו לפינוי חאן אל אחמר במסגרת סמכויותי כשר במשרד הבטחון. אני מבטיח לכל אויבנו. זוהי רק ההתחלה". מיד לאחר מסיבת העיתונאים הופצה ההנחיה של סמוטריץ' שבה הוא מורה להנחות את גורמי המנהל האזרחי לפינוי מתחם הבינוי הבלתי חוקי 'חאן אל אחמר' בהקדם האפשרי.

הנאום המלא:

אחים ואחיות יקרים אזרחי ישראל,

אמש דווח לי כי הוגשה נגדי על ידי התובע הפלילי של בית הדין האנטישמי בהאג בקשה לצו מעצר בינלאומי סודי. הבקשה הזו מצטרפת לצווי מעצר חסרי תקדים שהוצאו נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

הניסיון המגושם לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות סנקציות וצווי מעצר לא יצליח.

כמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים באופן קבוע נגד מדינת ישראל, נגד זכויותינו התנ"כיות, ההיסטוריות והמשפטיות במולדתנו, ונגד זכותנו וחובתנו להגנה עצמית ולביטחון.

בקדנציה הזו, לא עשיתי רעש. פשוט עשיתי. עשיתי וברוך השם גם הצלחתי.

הצלחתי לממש את חובתי כשר האוצר ולשמור על כלכלת ישראל יציבה במים הסוערים של מלחמה רב זירתית שישראל לא ידעה כמוה מיום הקמתה. וגם זכיתי להוביל מהפכה בערש מולדתנו התנ"כית, הנצחית, ביהודה ושומרון.

לא עשיתי זאת רק עבור חברי ואחי המתיישבים החלוצים. אלא כי כך אני רואה את טובתה של מדינת ישראל כולה. עשיתי זאת בשם ולמען אזרחי ישראל, שלומם וביטחונם.

עשיתי זאת כדי למנוע מכם אחי ואחיותי אזרחי ישראל סכנה איומה ומוחשית, שהיום, אחרי הטבח הנורא שביצעו בנו הנאצים של חמאס בשמחת תורה, כולנו מבינים כמה היא מוחשית.

במשך שנים, ישראל גמגמה וחששה להגיד את הברור מאליו: זו ארצנו וננהג בה כבעלי בית. בשלוש וחצי השנים האחרונות אנחנו עושים זאת, ואני גאה להוביל את השינוי הדרמטי הזה.

הובלנו מהפכה. סיכלנו את תכנית פיאד המסוכנת אשר נועדה לייצר טבעות חנק על ראש העין, מודיעין וכפר סבא. הקמנו מעל 100 ישובים חדשים ויחד איתם 160 חוות חקלאיות ששומרות על יותר ממיליון דונם של אדמות מדינה. אנחנו מתכננים, בונים, סוללים ומסדירים והופכים את מפעל ההתיישבות החלוצי לבלתי הפיך. אני גאה בכל זה. גאה מאוד.

אני מודה לכם אזרחי ישראל על הזכות שהענקתם לי לעשות את כל זה בשליחותכם. למרבה הצער, חלק גדול ממדינות אירופה לא הצטיינו מעולם בחיבת ציון. צביעות וסטנדרט כפול הפכו לסימן היכר של רבות מן המדינות.

אבל הפעם, הידיים ידי האג, אבל הקול- קול הרש"פ. ארגון הטרור שמכונה בטעות הרשות הפלשתינית. גוף בזוי שהוקם במסגרת חרפת אוסלו הוא מי שלפי כל הסימנים עומד מאחורי הפגיעה בראש ממשלת ישראל ובשרי ממשלת ישראל שמעזים לממש מדיניות שמרימה את הראש אל מול ארגון הטרור הזה.

ברמה האישית, הם לא מרגשים אותי. אני מוכן לשלם מחירים אישיים כדי לשרת את העם שלי. זה מחיר שאם אני נדרש לשלם אותו אני עושה זאת בגאווה ובראש מורם. אבל ברמה הלאומית, הם לא פוגעים בבנימין נתניהו או בבצלאל סמוטריץ'. הם מנסים לפגוע בנו כראש הממשלה וכשר האוצר של מדינת ישראל.

הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. ומול הכרזת מלחמה נשיב מלחמה שערה. אני לא יהודי כנוע. לא. הרש"פ פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה.

מהיום, כל מטרה כלכלית או אחרת שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון תותקף. לא דיבורים וגימיקים - מעשים.

אני מכריז כאן על המטרה הראשונה שתותקף - מיד עם סיום דברי כאן אחתום על צו לפינוי חאן אל אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הבטחון. אני מבטיח לכל אויבנו. זוהי רק ההתחלה.