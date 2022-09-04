טוען רבני הוא מקצוע תורני מבוקש, שמציע שכר חודשי גבוה והכשרה מלאה בפחות משנה. בעידן של יוקר המחיה וחוסר יציבות כלכלית, יותר ויותר אנשים מגלים את האפשרות לשלב בין פרנסה מכובדת לעיסוק עם משמעות. הביקוש רק הולך וגובר, והמחסור בטוענים מוסמכים יוצר הזדמנות נדירה למקצוע משתלם ומשפיע.
מחזור נוסף של רבנים ודיינים יוצא לדרך • במכון 'תורת המשפט' מבית מל"מ פותחים קורסים חדשים עבור מי שרוצים לעבור את מבחני הרבנות בצורה יעילה ולמי שרוצים להצטרף ליושבים על מדין. גם מי שרוצים ללמוד מקצוע מתגמל במיוחד ולהישאר בעולמה של תורה, יוכלו לנצל את שיטת שש הנקודות שכבר הוכיחה את עצמה אצל אלפי בוגרי המכון בשנים האחרונות (לימודים)
שיטת שש הנקודות נועדה לאפשר לכל אחד ללמוד ולהצליח במבחני הרבנות הראשית, הן לדיינות, הן לרבנות והן לתעודת הסמכה כטוען רבני • מאות בוגרים של מל"מ כבר מכהנים כרבנים וטוענים רבניים • עם הצלחה לא מתווכחים (לימודים)
בפרויקט ייחודי וראשון מסוגו נחשפים סיפורי ההצלחה של מכון ההוראה מל"מ • בראיון משותף הם מגלים לראשונה כיצד הפכה אותם שיטת '6 הנקודות' לתלמידי חכמים עצומים הבקיאים בש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים • כך תעברו את המבחנים בקלות (לימודים)
איך מתמודדים עם עליית המחירים? שלושה טוענים רבניים לא מתרגשים במיוחד מעליות המחירים והאינפלציה הגואה. הם משתכרים מעבר לשכר הממוצע במשק ולא מתחרטים לרגע על ההחלטה לבחור בלימודי טוען רבני. אדרבה, הם ממליצים על־כך (בארץ)
לו רק ידעו אותם אברכים שהסתערו בתחילת הזמן על לימודי הרבנות והדיינות שיש דרך קיצור ליעד שהציבו לעצמם, לו רק ידעו אותם אברכים עובדים שנפשם כמהה לדפי הגמרא, שיש עבודה מתגמלת שתותיר אותם בעומקה של הלכה • שש נקודות ושיטה לזמן חורף (לימודים)