דמיין את הסיטואציה הבאה, היא בטח מוכרת לך מקרוב: השעה 13:00 בצהריים, סיימת "סדר א'" מתיש. עמלת על הסוגיה, פירקת את הראשונים, התווכחת עם החברותא. אבל אז, בדרך הביתה, עולה בך המחשבה המציקה: "מה בעצם יצא לי מזה? אם ישאלו אותי בעוד חודש מה למדתי היום, האם אדע לענות?"

לדברי הרב יגאל מוניסר, דיין וראש מכון מ.ל.מ (מכון למשפט והלכה), אתה לא לבד. הנתונים המבהילים מדברים על כך ש-95% מהלומדים חווים משבר שקט. הם משקיעים את חייהם, 7 עד 9 שעות ביום, אבל התוצאה לא תואמת את ההשקעה. התסכול מצטבר, העייפות משתלטת, והחשק ללימוד יורד. אבל יש דרך אחרת. והיא נמצאת במרחק החלטה אחת. המהפכה: קודם "למיגרס", אחר כך "ליסבר" עם השיטה של מכון מ.ל.מ, המבוססת על דברי חז"ל, המהר"ל והחזון איש, עושה סדר בראש: "שיטת שש הנקודות".

הרב יגאל מוניסר, דיין וראש כולל הלכה ( כיכר השבת )

הרעיון הוא מהפכני בפשטותו: קודם כל רוכשים בקיאות ("למיגרס"), ורק מתוך הידע הרחב צומח העיון האמיתי ("ליסבר"). לא נתקעים, אלא רצים ומסכמים, חוזרים ומעמיקים.

"בגיל 47 בכיתי מאושר": העדויות מהשטח

שיטות לימוד יש הרבה, אבל המבחן האמיתי הוא התוצאה. במכון מ.ל.מ לא מדברים באוויר, אלא מציגים קבלות שמשנות חיים של אברכים ובעלי בתים.

קחו למשל את המקרה המרגש של אברך בן 47. אדם שלמד כל חייו, אבל תמיד הרגיש שהחומר "בורח לו בין האצבעות". הוא הצטרף לתוכנית, ולאחר המבחן הראשון התקשר לרב מוניסר כשקולו חנוק מדמעות:

"הרב, אני בן 47. זו הפעם הראשונה בחיים שאני מרגיש שאני באמת יודע את הסוגיה! גמרא, ראשונים, אחרונים – הכל מונח לי בכיס".

וזה לא רק לאברכים במשרה מלאה. השיטה מותאמת במיוחד גם ל"בעלי בתים" עסוקים. ישנם אנשים שעובדים לפרנסתם יום שלם, ומוצאים רק שעה אחת ביום ללימוד. בשיטה רגילה, שעה ביום בקושי מספיקה ל"מודעה רבה". בשיטת שש הנקודות? אותם אנשים עוברים בהצלחה מבחני רבנות, רב עיר ואפילו דיינות ("ידין ידין")!

איך זה עובד? השיטה שתהפוך אותך לתלמיד חכם

במכון מ.ל.מ לא זורקים אותך למים. אתה מקבל מעטפת מלאה שמבטיחה שלא תיפול:

למידה היקפית: רצים על הסוגיה, תופסים את התמונה הגדולה. תמצות לנקודות: לומדים לזקק כל דף ל"מקרה, דין וטעם". הסוד הגדול - החזרות: לא עוד חזרה אקראית. יש כאן מדע מדויק: חזרה אחרי 24 שעות, שבוע, חודש ושלושה חודשים. הידע נצרב בזיכרון לטווח ארוך. טכניקת מבחנים: לומדים איך לענות תשובה שתזכה אותך בתעודה, בכתב ובעל פה.

תוך 4.5 שנים של שעה ביום בלבד – אתה יכול לסיים "יורה יורה". תוך 5.5 שנים – אתה דיין.

שלושת המפתחות להצלחה שלך

הרב מוניסר מסכם את הנוסחה במשפט אחד: "יעד, שיטה ורצון". את הרצון – אתה מביא. את היעד והשיטה – מכון מ.ל.מ ייתן לך על מגש של כסף.

אל תתן לעוד "זמן" לחלוף בתחושת החמצה. אל תהיה ה"זורע ואינו קוצר". מגיע לך ללמוד, מגיע לך לדעת, ומגיע לך להרגיש את הסיפוק האדיר של ידיעת התורה.

רוצה להפוך את הלימוד שלך לנכס נצחי? הצטרף עוד היום למסלול ההכשרה של מכון מ.ל.מ והתחל את הדרך שלך לרבנות ודיינות.