טוען רבני הוא מקצוע תורני מבוקש, שמציע שכר חודשי גבוה והכשרה מלאה בפחות משנה. בעידן של יוקר המחיה וחוסר יציבות כלכלית, יותר ויותר אנשים מגלים את האפשרות לשלב בין פרנסה מכובדת לעיסוק עם משמעות. הביקוש רק הולך וגובר, והמחסור בטוענים מוסמכים יוצר הזדמנות נדירה למקצוע משתלם ומשפיע.
איך מתמודדים עם עליית המחירים? שלושה טוענים רבניים לא מתרגשים במיוחד מעליות המחירים והאינפלציה הגואה. הם משתכרים מעבר לשכר הממוצע במשק ולא מתחרטים לרגע על ההחלטה לבחור בלימודי טוען רבני. אדרבה, הם ממליצים על־כך (בארץ)
עשרות דיינים מוכיחים שזה אפשרי. שיטה מדהימה שהוכיחה את עצמה בשנים האחרונות הוציאה תחת ידה כל־כך הרבה 'יושבי על מדין' שרכשו מקצוע מבלי לצאת מעולמה של תורה וכל זה בלימודים של פעם בשבוע. איך הם עושים את זה? (לימודים)
אחרי מהלך פרסומי שכלל טיזרים על המבוקשים החדשים במגזר החרדי, זהות המפרסם נחשפת. הקמפיין היווה פתיח לסדרת פרסומים על התרחבות מרכז מל"מ – הכולל מרכז ייצוג משפטי על פי כל כללי התורה וההלכה הפסוקה - שלרגל שנת העשור, מתהדר במיתוג מחודש (פרסום, שיווקי)