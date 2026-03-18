מנהל תלמוד תורה בירושלים, הרב שלמה פינזל, נכנס לאחרונה למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שם הוא שמע ממנו מה צריך להגיד ולהסביר לילדים בזמן מלחמה - בזמן מבצע שאגת הארי. "כיכר השבת" עם התמלול המלא של השיחה.

השיחה המלאה

הרב פינזל: מה שלום הראש ישיבה

ראש הישיבה: ברוך ה'

הרב פינזל: מה הראש ישיבה אומר על המצב?

ראש הישיבה: ה' יעזור

הרב פינזל: יש מה לדאוג? אנשים כולם בלחץ, שואלים במה צריך להתחזק?

ראש הישיבה: להתחזק בתורה, ויראת שמים

הרב פינזל: אפשר להגיד משהו שהראש ישיבה יגיד משהו לילדי ישראל, מה התפקיד של ילדי ישראל בזמן הזה

ראש הישיבה: תקשיבו, הקב"ה אוהב את ילדי ישראל, יותר מכולם, תינוקות של בית רבן, הקב"ה אמר שכל זמן שהם נמצאים אני נמצא איתם, אני אבא שלהם.

הרב פינזל: ואז מה, מה הם צריכים לעשות?

ראש הישיבה: אם הקב"ה הוא אבא שלהם, אבא לא מבקש שום דבר, כשלוקחים בבית איזה דבר זה לא גזל כי אבא שמח שהבן יש לו, אז אם הקב"ה אבינו מלכנו והוא אבא טוב, והוא גם מלך שכתוב תנה לנו מלך לשפטינו, המלך הוא גם שופט, אז הכי טוב בעשרת ימי תשובה ובזמנים שיש משפט, שהשופט יהיה מלך, כי מלך יכול לשבת על כסא רחמים, דיין לא יכול לשבת על כסא רחמים הוא עושה רק את הדין, אבל מלך יושב על כסא רחמים, ולכן בעשית ימי תשובה מבקשים מהקב"ה אבינו מלכנו, אתה אבא שלנו ואתה מלך שלנו ואתה גם שופט אותנו והמלך כשהוא שופט הוא יכול לשבת על כסא רחמים, ומבקשים קל מלך יושב על כסא רחמים ותרחם עלינו ותתן לנו את כל מה שאנחנו רוצים.

הרב פינזל: אז כעת בזמן כזה של מלחמה, מה הראש ישיבה אומר לילדי החיידר לילדי ישראל.

ראש הישיבה: רק תחשבו מה אבא שלכם רוצה, ותעשו מה שהוא אומר ואז יהי' לכם הצלחה, הוא יתן לכם את הכל, את מה שהוא הבטיח שאם אתם תשמעו בקולי אני אשמע בקולכם.

הרב פינזל: יש הרי את המדרש הידוע שילדי ישראל ישבו עם מרדכי בזמן הגזירה של המן, והקב"ה שאל את המלאכים מה זה קול הצאן שאני שומע, והם אמרו לו זה לא צאן זה צעירי עמך בית ישראל, מיד נתמלא הקב"ה רחמים שבר את החותמות וקרע את האגרות וליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, ונהפוך הוא.

ראש הישיבה: זהו זה.

הרב פינזל: אז גם השנה יהיה לנו בעזרת ה'.

ראש הישיבה: בעזרת ה'

הרב פינזל: אבל שילדי ישראל יגידו הרבה תהלים, נכון?

ראש הישיבה: כן