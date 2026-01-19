כיכר השבת
כבוד התורה ולומדיה

9,371 דפי גמרא: ההישג האדיר של הבחורים הדהים את הראשון לציון

ירושלים דליטא במצפה יריחו: המחזה המרהיב שבו 160 תלמידים מסיימים יחד את כל מסכתות הש"ס הותיר את הנוכחים המומים. הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, הגיע במיוחד להוקיר את עמלי התורה וחשף את התפעלותו מהיקף הלימוד העצום (עולם הישיבות)

מעמד סיום הש"ס במצפה יריחו (צילום: יוסף ביטון, משה נמן, יהודה וולף, אברהם פייגלין ודניאל אברהם)

מעמד אדיר של כבוד התורה: היכל ישיבת "נתיבות יוסף" במצפה יריחו רעד השבוע מהתרגשות. לא בכל יום זוכים לראות מאות בחורים שחוגגים יחד סיום של ש"ס שלם, כחלק מפרויקט ענק שדרש עמל כביר של חודשים ארוכים.

המספרים המדהימים נחשפים: במהלך האירוע, בראשות ראש הישיבה הרב שבתי סבתו, נחשפו הנתונים הסטטיסטיים של "מבצע הש"ס", שהשאירו את הקהל פעור פה:

160 תלמידים שסיימו את כל מסכתות הגמרא.

9,371 דפים שנלמדו בשקידה יומיומית.

5,988 פרקי משנה שנלמדו ושוננו לאורך הפרויקט.

מעמד סיום הש"ס בישיבת מצפה יריחו (צילום: יוסף ביטון צוות צילום משה נמן, יהודה וולף, אברהם פייגלין ודניאל אברהם.)
מעמד סיום הש"ס בישיבת מצפה יריחו (צילום: יוסף ביטון צוות צילום משה נמן, יהודה וולף, אברהם פייגלין ודניאל אברהם.)

אורח הכבוד התפעל

אורח הכבוד במעמד היה והרב הראשי לשעבר, הגאון רבי שלמה משה עמאר, שהגיע לחזק את עמלי התורה הצעירים.

הרב עמאר לא הסתיר את תדהמתו מהידע התורני של התלמידים ואמר: "אני מלא התפעלות. הכוחות שמשקיעים פה הרבנים וראש הישיבה בראשם להטמיע בתלמידים ללמוד, לשנן ולחזור – זה פשוט פלא".

בישיבה מציינים כי ההישג הבלתי רגיל הוא פרי עבודה מאומצת ושיטת לימוד ייחודית המאפשרת לתלמידים להקיף חלקים נרחבים מהתורה שבעל פה מתוך שמחה ושקידה עצומה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר