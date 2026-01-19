9,371 דפי גמרא: ההישג האדיר של הבחורים הדהים את הראשון לציון

מעמד אדיר של כבוד התורה: היכל ישיבת "נתיבות יוסף" במצפה יריחו רעד השבוע מהתרגשות. לא בכל יום זוכים לראות מאות בחורים שחוגגים יחד סיום של ש"ס שלם, כחלק מפרויקט ענק שדרש עמל כביר של חודשים ארוכים.
המספרים המדהימים נחשפים: במהלך האירוע, בראשות ראש הישיבה הרב שבתי סבתו, נחשפו הנתונים הסטטיסטיים של "מבצע הש"ס", שהשאירו את הקהל פעור פה:
160 תלמידים שסיימו את כל מסכתות הגמרא.
9,371 דפים שנלמדו בשקידה יומיומית.
5,988 פרקי משנה שנלמדו ושוננו לאורך הפרויקט.
אורח הכבוד התפעל
אורח הכבוד במעמד היה הראשון לציון והרב הראשי לשעבר, הגאון רבי שלמה משה עמאר, שהגיע לחזק את עמלי התורה הצעירים.
הרב עמאר לא הסתיר את תדהמתו מהידע התורני של התלמידים ואמר: "אני מלא התפעלות. הכוחות שמשקיעים פה הרבנים וראש הישיבה בראשם להטמיע בתלמידים ללמוד, לשנן ולחזור – זה פשוט פלא".
בישיבה מציינים כי ההישג הבלתי רגיל הוא פרי עבודה מאומצת ושיטת לימוד ייחודית המאפשרת לתלמידים להקיף חלקים נרחבים מהתורה שבעל פה מתוך שמחה ושקידה עצומה
