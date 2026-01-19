9,371 דפי גמרא: ההישג האדיר של הבחורים הדהים את הראשון לציון

מעמד סיום הש"ס במצפה יריחו ( צילום: יוסף ביטון, משה נמן, יהודה וולף, אברהם פייגלין ודניאל אברהם )

מעמד אדיר של כבוד התורה: היכל ישיבת "נתיבות יוסף" במצפה יריחו רעד השבוע מהתרגשות. לא בכל יום זוכים לראות מאות בחורים שחוגגים יחד סיום של ש"ס שלם, כחלק מפרויקט ענק שדרש עמל כביר של חודשים ארוכים.

אורח הכבוד התפעל

אורח הכבוד במעמד היה הראשון לציון והרב הראשי לשעבר, הגאון רבי שלמה משה עמאר, שהגיע לחזק את עמלי התורה הצעירים.

הרב עמאר לא הסתיר את תדהמתו מהידע התורני של התלמידים ואמר: "אני מלא התפעלות. הכוחות שמשקיעים פה הרבנים וראש הישיבה בראשם להטמיע בתלמידים ללמוד, לשנן ולחזור – זה פשוט פלא".

בישיבה מציינים כי ההישג הבלתי רגיל הוא פרי עבודה מאומצת ושיטת לימוד ייחודית המאפשרת לתלמידים להקיף חלקים נרחבים מהתורה שבעל פה מתוך שמחה ושקידה עצומה