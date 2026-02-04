כמו צעירים חרדים רבים, גם יוסי לוין הגיע לשלב שבו החליט לצאת ולרכוש מקצוע. הבחירה שלו הייתה מאתגרת במיוחד: לימודי רפואה. אבל לצד השאיפה המקצועית, הגיעו החששות. "הגעתי לאקדמיה חדור מטרה", הוא מספר, "אבל הרגשתי חלוץ בעולם זר. חששתי שלא יהיה לי עם מי להתייעץ, לא ידעתי אם יש עוד מישהו כמוני שעובר את מה שאני עובר".
התחושה של יוסי אינה מקרית. עבור בוגרי מוסדות לימוד חרדיים, הכניסה לאוניברסיטה היא לעיתים קרובות מפגש עם שפה חדשה, תרבות שונה ומחסור ב"ירושה אקדמית" – אותם טיפים קטנים שעוברים מאב לבן על איך מסתדרים עם הביורוקרטיה או אילו קורסים כדאי לבחור.
המהפכה: לא רק ללמוד, אלא להרגיש בבית
באוניברסיטת בר-אילן החליטו שלא מספיק רק "לפתוח את הדלת". תוכנית "ראשונים" הוקמה בדיוק כדי למלא את החלל הזה ולהעניק מעטפת תמיכה מלאה לסטודנטים ולסטודנטיות מהמגזר החרדי.
"הבנו שחסרה חוליה שתחבר את הסטודנטים אלה לאלה ותפיג את תחושת הבדידות בקמפוס", מסבירה ד"ר דקלה שר, ראש מדור אקדמיה וקהילה בדיקן הסטודנטים. "ההצלחה של הסטודנטים החרדים היא ההצלחה שלנו".
מה כוללת המעטפת של תוכנית "ראשונים"?
- גב לימודי חזק: שיעורים פרטיים, חיזוק באנגלית ובמתמטיקה ומרתונים קבוצתיים לפני מבחנים.
- תמיכה כלכלית וטכנית: מלגות ייעודיות, סיוע ברכישת מחשב נייד ואבחונים דידקטיים.
- מעטפת חברתית: פעילויות מותאמות למגזר וחיבור לקהילת סטודנטים חרדים שכבר נמצאים בשטח.
- התאמה לאורח החיים: קמפוס נשים בהפרדה מלאה או שילוב בקמפוס הכללי תוך שמירה קפדנית על הזהות ואורחות החיים.
"הרגשת הבדידות נשברה"
עבור יוסי לוין, התוכנית הייתה משנה חיים. "בזכות המעטפת והתמיכה שקיבלתי בבר-אילן, הכרתי חרדים נוספים בפקולטה. הרגשת הבדידות נשברה ונבנתה מערכת שלמה של תמיכה לימודית והרבה מעבר לזה".
גם דינה מונדרוביץ, רכזת תחום חרדים באוניברסיטה, מדגישה את חשיבות הנגישות: "הנוכחות של מישהו שזמין לספק הדרכה בכל נושא יוצרת תחושה של שייכות. הסטודנטים מרגישים בנוח לשאול כל פניה ולבקש עזרה בכל תחום שנדרש".
הצעד הראשון שלכם מתחיל כאן
אוניברסיטת בר-אילן, הממוקמת גאוגרפית ורוחנית בלב המרכז הדתי-חרדי, מזמינה אתכם לא רק "לשרוד" את התואר, אלא להצטיין בו ולהפוך לחלוצים הבאים בעולם התעסוקה והאקדמיה.
אל תחכו – בואו לבדוק את המסלול שלכם: ביום שישי הקרוב, כ"ו בשבט (13.2), בשעה 9:00, יתקיים יום פתוח מיוחד שבו יוצגו מבחר מסלולי הלימוד של תוכנית 'ראשונים'. זו ההזדמנות שלכם לקבל מענה מדויק מהנציגים שלנו ולבחור את המסלול המותאם ביותר עבורכם.
