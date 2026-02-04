כמו צעירים חרדים רבים, גם יוסי לוין הגיע לשלב שבו החליט לצאת ולרכוש מקצוע. הבחירה שלו הייתה מאתגרת במיוחד: לימודי רפואה. אבל לצד השאיפה המקצועית, הגיעו החששות. "הגעתי לאקדמיה חדור מטרה", הוא מספר, "אבל הרגשתי חלוץ בעולם זר. חששתי שלא יהיה לי עם מי להתייעץ, לא ידעתי אם יש עוד מישהו כמוני שעובר את מה שאני עובר".

התחושה של יוסי אינה מקרית. עבור בוגרי מוסדות לימוד חרדיים, הכניסה לאוניברסיטה היא לעיתים קרובות מפגש עם שפה חדשה, תרבות שונה ומחסור ב"ירושה אקדמית" – אותם טיפים קטנים שעוברים מאב לבן על איך מסתדרים עם הביורוקרטיה או אילו קורסים כדאי לבחור.

המהפכה: לא רק ללמוד, אלא להרגיש בבית

באוניברסיטת בר-אילן החליטו שלא מספיק רק "לפתוח את הדלת". תוכנית "ראשונים" הוקמה בדיוק כדי למלא את החלל הזה ולהעניק מעטפת תמיכה מלאה לסטודנטים ולסטודנטיות מהמגזר החרדי.

"הבנו שחסרה חוליה שתחבר את הסטודנטים אלה לאלה ותפיג את תחושת הבדידות בקמפוס", מסבירה ד"ר דקלה שר, ראש מדור אקדמיה וקהילה בדיקן הסטודנטים. "ההצלחה של הסטודנטים החרדים היא ההצלחה שלנו".