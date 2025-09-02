"הלימודים האקדמיים הם דבר גדול בעיני, הם אלה שאפשרו לי לעשות היום את כל שאר הדברים שאני עושה", מצהירה בתיה קפלן, מנהלת בית ספר על יסודי לנערות חרדיות בסיכון בירושלים, בוגרת תואר ראשון מהקמפוס החרדי וסטודנטית לתואר שני, שניהם באוניברסיטת בר-אילן. "אני מרגישה שזו האחריות שלנו ללמוד, להתפתח ולשאוף להגיע רחוק. אנחנו יכולים לשנות את העולם, או לפחות את החיים של הסביבה הקרובה אלינו. נועדנו לעשות דברים גדולים".

בתיה, בת 28, גדלה במשפחה חרדית ליטאית, למדה בסמינר "דרכי רחל" בירושלים ("הסניף") והוכשרה כמורה לספורט.

"במהלך הלימודים בסמינר נחשפתי לקורסים בתחומי הביולוגיה, האנטומיה והפיזיולוגיה, והתחלתי להבין שאני אוהבת ללמוד", היא נזכרת. היא החליטה להירשם לתואר ראשון בקמפוס החרדי של אוניברסיטת בר-אילן, בתוכנית למנהיגות וניהול מערכות חינוך בלתי פורמליות.

ללימודים היא התקבלה על סמך תעודת הוראה ו'חוצים', המקבילה החרדית לבגרות, מבלי שנדרשה לבגרויות נוספות או לעשות מכינה.

הקמפוס החרדי, היא מספרת, מותאם מאוד לציבור החרדי. "יש התחשבות והבנה גם ברמת התכנים וגם ברמה התרבותית. ראשית, הלימודים בנויים כך שהם מאפשרים לעבוד במקביל. שנית, יש התחשבות בכל הצרכים הדתיים. בבין הזמנים למדנו את השיעורים מרחוק, בימי צום מסיימים מוקדם, הכיבוד הוא תמיד בכשרות מהדרין. שלישית, יש הקפדה על הפרדה מגדרית. בנוסף, הקמפוס מספק מעטפת תמיכה וליווי צמוד בכל דבר שיכול לקדם אותנו בלימודים, אם זה שיעורי עזר, תרגולים, חונכויות אקדמיות, ולמעוניינים - גם טיפול פסיכולוגי. כולנו הרגשנו שרואים את הצורך ויודעים להתאים את זה עבורנו עוד לפני שביקשנו".

"החיבור לעולם המעשה הוא דרך הלימוד"

בתיה הצליחה מאוד בלימודיה. "הלימודים האקדמיים היו מעניינים ובונים, סיימתי עם ממוצע גבוה והייתי מצטיינת דיקן. אבל מעבר לכך - הלימודים בקמפוס החרדי גרמו לי לפתח מאוד את החשיבה המחקרית שלי, לרצות לשאול, לבדוק וללמוד בעצמי, ועזרו לי להבין שהחיבור שלי לעולם המעשה הוא דרך לימוד. היום, בכל דבר שאני עושה, אם זה קשור לתזונה, טיול שאני מתכננת, ואפילו איך אני בונה את הזהות החרדית שלי - אני הולכת ולומדת. זה דבר גדול מאוד שהבנתי על עצמי: אני צריכה קודם כל ללמוד ואז לקבל החלטות".

כדי לספק את אהבתה ללימודים נרשמה בתיה לתואר שני בחינוך וחקר המוח, הפעם בקמפוס הכללי של בר-אילן. "רציתי להכיר לעומק את האוניברסיטה", היא אומרת. במסגרת התואר היא חוקרת במעבדה של פרופ' משה בר, שעוסקת בקוגניציה, ומשלבת במחקרה את עולמות הקוגניציה והחינוך. במקביל, היא משתתפת בתוכנית מנדל למנהיגות נוער, ומשקיעה גם בלימודי קודש. "בשבילי הדת, חיים של הלכה ועבודת השם, הם במקום הראשון. בזכות הלימודים האקדמיים, וההבנה שהחיבור שלי לעולם המעשה הוא דרך הלימוד, הלכתי ללמוד יותר תורה".