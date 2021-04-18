יוסי לוין ידע שהוא רוצה להיות רופא, אבל הוא לא ידע אם יש לו מקום באקדמיה | "חששתי שלא יהיה לי עם מי להתייעץ, הרגשתי בודד" | המהפכה של תוכנית 'ראשונים' באוניברסיטת בר-אילן מוכיחה: אפשר להצטיין בלימודים בלי לוותר על הזהות החרדית
אוניברסיטת בר-אילן היא המקום המתאים ביותר לחרדים המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה, תוך שמירה על אורח חייהם. לקהל החרדי מוצעות מגוון תוכניות הלימודים בקמפוס הכללי עם התאמות והטבות, לצד קהילה מגובשת ותומכת, שיקלו על כל אחד מהשלבים לאורך הדרך, משלב ההתעניינות, דרך הלימודים עצמם ועד להשתלבות בשוק העבודה