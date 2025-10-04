צפו בתיעוד התקיעה המרטיטה של רבי יגאל שריגשה את ההמונים בערוב היום חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ומגדולי מזכי הרבים, הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', תקע עם סיום תפילת הנעילה בשופר גדול בהיכל בית מדרשו בבני ברק לאחר עבודת היום | בתפילות נכחו מאות מתלמידיו ובני קהילתו, שגדשו את ההיכל במהלך כל היום וחתמו את ימי הרחמים והסליחות ברגש עילאי (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 22:10