"שיריחו את הריח"

בן גביר פונה פומבית לנתניהו - ומציע: מה לעשות עם פעילי המשט לעזה?

"לא יכול להיות מצב שבו ראש הממשלה שולח אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לארצותיהם - והשליחה הזו גורמת לכך שהם יחזרו שוב ושוב ושוב", אומר בן גביר (פוליטי)

3תגובות
(צילום: דוברות)

אחרי ההשתלטות המוצלחת על ספינות המשט לעזה, קורא השר איתמר בן גביר לראש הממשלה להשאיר את הפעילים ששהו על המשט בכלא בישראל, ולא לשלוח אותם חזרה לארצותיהם.

(צילום: דוברות)

לדברי : "החלטת ראש הממשלה לאפשר לתומכי הטרור שבמשט לחזור לארצותיהם - בטעות יסודה".

"אני חושב שחייבים להשאיר אותם כמה חודשים כאן בכלא הישראלי, כדי שהם יריחו את הריח של אגף המחבלים".

"הרי לא יכול להיות מצב שבו ראש הממשלה שולח אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לארצותיהם - והשליחה הזו גורמת לכך שהם יחזרו שוב ושוב ושוב".

3
דווקא אני חושב שצהל צריך להכניס אותם לעזה ולהשאיר אותם שם. שימצאו את הדרך החוצה לבד משם.
משה
2
דיי...הבאת עלינו שנים של מלחמה וסכסוך עם כל העולם...אולי תרגע
נונו
1
טעות, צריך לשלוח אותם לעזה, זה מה שהם רצו
אדיר

