אחרי ההשתלטות המוצלחת על ספינות המשט לעזה, קורא השר איתמר בן גביר לראש הממשלה בנימין נתניהו להשאיר את הפעילים ששהו על המשט בכלא בישראל, ולא לשלוח אותם חזרה לארצותיהם.

לדברי בן גביר: "החלטת ראש הממשלה לאפשר לתומכי הטרור שבמשט לחזור לארצותיהם - בטעות יסודה".

"אני חושב שחייבים להשאיר אותם כמה חודשים כאן בכלא הישראלי, כדי שהם יריחו את הריח של אגף המחבלים".

"הרי לא יכול להיות מצב שבו ראש הממשלה שולח אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לארצותיהם - והשליחה הזו גורמת לכך שהם יחזרו שוב ושוב ושוב".