במהלך השבת ערך ראש הממשלה נתניהו התייעצוית רבות עם בכירים בממשלתו, אך את השרים בן גביר וסמוטריץ' הוא מידר, עם צאת השבת הוא זימן אותם אליו לפגישה.

כפי שדווח בהרחבה עם צאת השבת ב'כיכר השבת', ראש הממשלה הסכים לבקשת הנשיא טראמפ, חעצור את התמרון בתוך עזה, כדי לקדם את ההסכמה של ארגון הטרור חמאס לשחרור כל החטופים תוך שבוע.

מי שמודרו מההתייעצויות במהלך השבת הם השרים הדתיים והניציים ביותר בממשלה, שהתנגדו לכל הפסקת אש - סמוטריץ' ובן גביר.

כעת עם צאת השבת, ראש הממשלה זימן אותם לפגישת עדכון בנוגע להסכמות שנתן לנשיא טראמפ, בתקווה שהם יבלעו את התוכנית ולא יפרשו מהממשלה. בכל מקרה, נתניהו ינסה לשכנע את הצמד להמתין עם התגובות שלהם, כדי לא להרוס את המגעים עם הנשיא טראמפ.

גורם מדיני בכיר מסביר מה עומד מאחורי הפסקת הלחימה בעזה ומשגר איום לחמאס קובי אטינגר | 19:24

יצוין, כי למרות ההתנגדות המסורתית של השרים הנ"ל לכל הסכם הפסקת אש, נתניהו לא באמת צריך אותם, שכן יש לו רשת ביטחון של חבר הכנסת גנץ ועוד רבים מחברי האופוזיציה שיהיו מוכנים לתת לו רשת ביטחון כזו, כדי לקדם את העסקה.

כך או כך, הערב אחרי השעה שמונה, צפוי ראש הממשלה לשאת הצהרה מיוחדת לציבור בנוגע לעסקה.

עדכון: זמן קצר לאחר פרסום הפגישה, השר סמוטריץ' שחרר הודעה פחות מפויסת אך לא היה בה איום על פרישה מהממשלה.