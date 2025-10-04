במהלך השבת ערך ראש הממשלה נתניהו התייעצוית רבות עם בכירים בממשלתו, אך את השרים בן גביר וסמוטריץ' הוא מידר, עם צאת השבת הוא זימן אותם אליו לפגישה.
כפי שדווח בהרחבה עם צאת השבת ב'כיכר השבת', ראש הממשלה הסכים לבקשת הנשיא טראמפ, חעצור את התמרון בתוך עזה, כדי לקדם את ההסכמה של ארגון הטרור חמאס לשחרור כל החטופים תוך שבוע.
מי שמודרו מההתייעצויות במהלך השבת הם השרים הדתיים והניציים ביותר בממשלה, שהתנגדו לכל הפסקת אש - סמוטריץ' ובן גביר.
כעת עם צאת השבת, ראש הממשלה זימן אותם לפגישת עדכון בנוגע להסכמות שנתן לנשיא טראמפ, בתקווה שהם יבלעו את התוכנית ולא יפרשו מהממשלה. בכל מקרה, נתניהו ינסה לשכנע את הצמד להמתין עם התגובות שלהם, כדי לא להרוס את המגעים עם הנשיא טראמפ.
יצוין, כי למרות ההתנגדות המסורתית של השרים הנ"ל לכל הסכם הפסקת אש, נתניהו לא באמת צריך אותם, שכן יש לו רשת ביטחון של חבר הכנסת גנץ ועוד רבים מחברי האופוזיציה שיהיו מוכנים לתת לו רשת ביטחון כזו, כדי לקדם את העסקה.
כך או כך, הערב אחרי השעה שמונה, צפוי ראש הממשלה לשאת הצהרה מיוחדת לציבור בנוגע לעסקה.
עדכון: זמן קצר לאחר פרסום הפגישה, השר סמוטריץ' שחרר הודעה פחות מפויסת אך לא היה בה איום על פרישה מהממשלה.
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הגיב יותר בתקיפות וכתב: "לצד מטרת שחרור החטופים החשובה כשלעצמה, מטרת המלחמה המרכזית שנגזרה מטבח השבעה באוקטובר שביצעו מפלצות החמאס, הוא שארגון הטרור חמאס לא יכול להישאר קיים. הוא חייב להיות מושמד".
"לכן", כתב בן גביר: "לאור ההתפתחויות האחרונות, אני וסיעת עוצמה יהודית הודענו לראש הממשלה באופן ברור: אם לאחר שחרור כל החטופים ארגון הטרור חמאס יישאר קיים, עוצמה יהודית לא תהיה יותר חלק מהממשלה. לא נהיה חלק מתבוסה לאומית שתהיה לדראון עולם, ושתהפוך לפצצה מתקתקת של הטבח הבא".
לסיום הוא כתב: "אין ספק כי נשמח כמו כולם לראות את כל החטופים שבים אלינו. לצד זאת, לא ניתן להסכים בשום אופן לתרחיש בו לארגון הטרור שהמיט על מדינת ישראל את האסון הגדול ביותר תהיה תקומה. לכך לא נהיה שותפים בשום אופן".
