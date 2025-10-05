דוד זיני נכנס לתפקידו כראש השב"כ; זו הברכה של ראש הממשלה

האלוף במיל' דוד זיני ייכנס היום (ראשון) באופן רשמי לתפקיד ראש השב"כ, לאחר שמינויו אושר בממשלה ובג"ץ דחה את הבקשות להוציא צו ביניים להקפאת המינוי.

עם כניסתו לתפקיד, הבוקר, לא צפוי להיערך טקס חילופין כנהוג. בתקופה הקרובה, זיני יערוך חפיפה עם ש', ששימש כממלא מקום ראש השב"כ בחודשים האחרונים, מאז התפטרותו של רונן בר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הבוקר: "אני מברך את ראש השב״כ הנכנס אלוף (במיל') דוד זיני ומאחל לו הצלחה במשימה האדירה שעומדת בפניו".

נתניהו הודה גם למ"מ היוצא: "תודה מיוחדת ל-ש', מ"מ ראש השב״כ היוצא, על שירותו המסור שתרם רבות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל".

בימים הקרובים יערוך זיני מפגשים עם מנהלי האגפים והמחלקות בשב"כ, ויקיים פגישות עבודה עם הרמטכ"ל, ראש המוסד והמפכ"ל.

בנוסף, הוא צפוי לקחת חלק בגיבוש העמדה הישראלית לקראת המו"מ המתחדש על עסקת חטופים והפסקת המלחמה.

כזכור, ועדת גרוניס אישרה את מינויו של זיני ולאחר מכן מינויו אושר פה אחד בממשלה. בערב שבת, הודיע שופט העליון חאלד כבוב כי לא יוציא צו ביניים להקפאת המינוי אך דיון בעניין ייערך בחודש הבא.

בהחלטתו, כתב כבוב כי "העתירות תוקפות את המינוי הנ"ל משלל היבטים. לאחר ששקלתי את הנטען בעתירות למול הסוגיה שעל הפרק, ועיינתי בחומר הרב שהונח לפתחי - לא מצאתי לנכון להוציא צווי ביניים שימנעו את כניסת המינוי לתוקף".