תיעוד רגע המעצר (צילום: דוברות המשטרה)
בשעות אחרי הצהריים של שבת קודש, ניסה מחבל לבצע פיגוע במחסום ליד הכפר בידו - הנמצא ברשות הפלסטינית ליד ירושלים ונבלם.
הרכב החשוד הגיע למחסום ראס בידו וכשהתקרב לעבר המחסום החל להאיץ במהירות אל המחסום ופגע ברכב אחר שעמד במקום.
חשוד יצא מהרכב ונמלט רגלית לכיוון הכפר בידו. לוחמי מג״ב שהיו במחסום פתחו במרדף אחריו, ירו באוויר ותפסו אותו.
נהגת הרכב שנפגע נפצעה באורח קל ופונתה לקבלת טיפול רפואי. "אין נפגעים לכוחותינו. החשוד נעצר והועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון", נמסר מדוברות המשטרה.
