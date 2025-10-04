כיכר השבת
לאחר מרדף | תיעוד

בצהרי שבת: מחבל האיץ במהירות לעבר מחסום הבידוק ליד ירושלים - ונבלם

ניסיון פיגוע דריסה, התרחש במהלך צהרי שבת קודש, במחסום ראס בידו - ליד ירושלים, כאשר חשוד נעצר לאחר מרדף ע״י לוחמי מג״ב, לאחר שהאיץ לעבר המחסום (חדשות בארץ)

תיעוד רגע המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

בשעות אחרי הצהריים של שבת קודש, ניסה מחבל לבצע פיגוע במחסום ליד הכפר בידו - הנמצא ברשות הפלסטינית ליד ירושלים ונבלם.

הרכב החשוד הגיע למחסום ראס בידו וכשהתקרב לעבר המחסום החל להאיץ במהירות אל המחסום ופגע ברכב אחר שעמד במקום.

חשוד יצא מהרכב ונמלט רגלית לכיוון הכפר בידו. לוחמי מג״ב שהיו במחסום פתחו במרדף אחריו, ירו באוויר ותפסו אותו.

נהגת הרכב שנפגע נפצעה באורח קל ופונתה לקבלת טיפול רפואי. "אין נפגעים לכוחותינו. החשוד נעצר והועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון", נמסר מדוברות המשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (58%)

לא (42%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר