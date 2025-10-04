לאחר מרדף | תיעוד בצהרי שבת: מחבל האיץ במהירות לעבר מחסום הבידוק ליד ירושלים - ונבלם ניסיון פיגוע דריסה, התרחש במהלך צהרי שבת קודש, במחסום ראס בידו - ליד ירושלים, כאשר חשוד נעצר לאחר מרדף ע״י לוחמי מג״ב, לאחר שהאיץ לעבר המחסום (חדשות בארץ)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 19:30