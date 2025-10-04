הסכנה הביטחונית "אביר לילה ג'" הוכרז ביישוב סמוך למודיעין עילית - זה מה שהתגלה במצלמות האבטחה אירוע חמור אירע בליל שבת האחרון ביישוב נעלה כאשר לאחר דיווח של תושבת היישוב על רעולי פנים המשוטטים ביישוב הוכרז "אביר לילה ג'" | הכוחות הוקפצו והחלו בסריקות אחר החשודים שנמלטו לעבר כפר סמוך (ביטחון)