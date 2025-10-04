אירוע פלילי עם השלכות ביטחוניות חמורות אירע בליל שבת האחרון ביישוב נעלה השייך למועצה אזורית מטה בנימין, ונמצא צפונית לעיר מודיעין וממזרח ליישוב ניל"י.
על פי הדיווח שהגיע לידי 'כיכר השבת', בשעה 03:50 תושבת היישוב דיווחה לסייר היישוב על רעולי פנים שמסתובבים ברחוב ביישוב.
כעבור חמישים דקות, בשעה 04:40 התקבל דיווח בדיעבד בחטיבה על חדירה לנעלה שזוהתה בדיעבד, והוכרז "אביר לילה ב'" צבאי ע"י החטיבה ו"אביר לילה ג'" ע"י הגדוד.
(אביר לילה ב צבאי פירושו: חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד וקונקרטי, כוחות של הפלוגה הגזרתית יעברו מערך בישוב הרלוונטי. אביר לילה ג פירושו: חדירה וודאית ליישוב שעדיין לא ידוע אם לצורך פלילי או פח"עי כל הכוחות מוקפצים במקרה של אירוע פח"עי יוכרז "מעגל פתוח").
על פי המידע שהגיע לידינו, בבירור מול המוקד ולאחר סריקת מצלמות, זוהו בשעה 03:00 2 רעולי פנים מסתובבים ביישוב נעלה, מנסים להיכנס לבתים ברחוב ביישוב. לאחר הזיהוי בוצעו סריקות ביישוב ע"י הכוחות בסיוע רחפנים, והתגלו בתים שנפרצו וככל הנראה נגנב רכוש.
בנוסף, מסריקת מצלמות נוספות, דווח סביב השעה 06:00 על זיהוי 2 חשודים מחוץ ליישוב מתרחקים לכיוון הכפר הפלסטיני שיבתין.
0 תגובות